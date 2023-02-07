Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler: Her şey kontrol altında

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 08:59

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:30

Dün sabah 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Adıyaman, Hatay ve Kilis de dahil 10 il enkaza döndü. Binlerce yurttaş enkaz altında kaldı. Ekipler depremzedeleri kurtarmak için çabalarken bu kez Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Yedi günlük milli yas ilan edildi.

Yıkımın boyutu büyürken, her geçen dakika bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Birçok siyasi isim ise bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma sebep olduğu Urfa'da, İpekyol Caddesi'nde yıkılan 6 katlı bir binada devam eden arama kurtarma faaliyetlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

Burada gazetecilere açıklama yapan Nebati, arama kurtarma çalışmalarının hassas bir şekilde sürdüğünü, yurttaşlardan sosyal medyada yayılan yanlış haberler yerine AFAD'ın açıklamalarını dikkate almaları gerektiğini ifade etti.

Urfa'da her şeyin kontrol altında olduğunu söyleyen bakan Nebati, "Burada sıkıntı sosyal medyadan yayılan yanlış haberler. Şu anda Urfa'da her şey kontrol altında" diye konuştu.