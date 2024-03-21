Deprem bölgesindeki aile hekimleri, düşen nüfus nedeniyle maaşlarda kesintiyi eleştirdi:Aile sağlığı merkezleri ‘enkaz altında’

Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.03.2024 - 04:00

Depremde yaşamını yitiren ve ilden göçen yurttaşlar nedeniyle performans hedeflerine ulaşamayan aile hekimlerinin maaşları, neredeyse yarı yarıya kesildi. Hekimler, maaşlarda 5 bin TL ile 45 bin TL arasında kesintiler yapıldığı bilgisini Cumhuriyet’le paylaştı. Hatay Tabip Odası Başkanı Sevdar Yılmaz, “Hatay’ın tamamen yok olmasına rağmen Ankara’da İstanbul’da uygulanan kurallar burada da uygulanınca maaşlarımızın yarısını kaybettik. Bakanlığa bağlı 6 devlet hastanesi, 6 özel hastane kullanılamaz hale geldi. 63 aile sağlığı merkezi yıkıldı. Çivi bile çakmadılar” dedi.

Kırıkhan’da yaşanan Hepatit-A salgınını anımsatan Yılmaz, “Bakanlık bu konudaki başarısızlığını aile hekimlerinden fitil fitil çıkarmaya çalışıyor. Göç edenlerin ve vefat edenlerin büyük kısmı nüfuslarımızda kayıtlı gözüküyor. Burada olmayan vatandaşın izlenmesi isteniyor” diye konuştu. Hatay Tabip Odası üyesi Ali Kanatlı, “Aile hekimleri hem kendilerine bağlı nüfustan hem konteynerlerdeki hastalardan sorumlu. Bize bağlı bebek, başka bir ile gitmişse ve aşılanmazsa aile hekiminden para cezası kesiliyor. Ölenlerden de sorumluyuz. Kalanları gitmeye zorluyorlar” ifadelerini kullandı.

‘CEZA VERDİLER’

Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun; “Ne hastaya ulaşabiliyoruz, ne test araçlarına. Deprem bölgesinde kalanlara resmen ceza verdiler” tepkisini gösterdi. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı ise “Ölüm sayılarını gizliyorlar. Ölmüş kişilerin yaşıyormuş gibi aşı takiplerini istiyorlar. Buzdolabı, elektrik, bilgisayar yok ama varmış gibi aşı kaydı istiyorlar” dedi. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur da “Hatay ve ilçelerinde Hastalık Yönetim Platformu (HYP) koşulları sağlanamamışken ilçe sağlık müdürlükleri tarafından ısrarla istendiğini” vurguladı. Uğur, “Örneğin İskenderun İlçe sağlık Müdürlüğü’ne bağlı mamografi çekimi bu zamana kadar yapılamıyordu. Smear kitleri yeni verildi. Geçen ay bunlar yapılamadığı için aile hekimliğindeki arkadaşlarımızın maaşlarından hatırı sayılır kesintiler yapılmıştır” diye konuştu.

