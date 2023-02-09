Deprem bölgesindeki CHP heyetinin üyeleri, karşılaştıkları ‘siyasi’ tavırları anlattı: ‘Yardım malzemelerine el koydular’

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:17

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 16:17

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremde yardımın ulaşamadığı şehirlerden Hatay’da yaptığı açıklamada, iktidarın müdahaledeki yetersizliğini eleştirdi ve belediye başkanlarına, “Bürokratik engel mi koyuyorlar? Yapın, dinlemeyin. Bu halka ekmek, battaniye bulmak için tutuklanmanız gerekirse; tutuklanın” talımatı verdi.

Kılıçdaroğlu’nun anlattığı siyasi tavırlara, deprem bölgesindeki CHP heyetinde yer alanlar şu örnekleri verdi:

. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Gönderdiğimiz yardımları AFAD kendi bünyesine alıyor. Halbuki biz zaten doğrudan ihtiyaç noktasına gönderiyoruz. İlk gün afet kurtarma ekiplerinin malzemelerine el koydular, onları vermemişlerdi. Gönderdiğimiz yardımların üzerini kapatıyorlar. Valilik ismini yazıyorlar. Her türlü zorluğu çıkartıyorlar. İnanılmaz bir koordinasyonsuzluk var. Daha yeni yeni çadırlar kuruluyor. Buna rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Bölgeye şu ana kadar; bin 188 araç, 4 bin 890 personel ve her türlü malzemeyi taşıyan 405 tır, 3 uçak ve 1 gemi bölgeye gönderildi.

. Adana - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: Bazı milletvekillerimiz belediyelerimizin kurtarma ekiplerinin ihtiyaç az olan yerlere gönderilerek görünürlüklerinin azaltılmaya çalışıldığını anlatıyorlar. AFAD’ın belediyelerimizle koordine çalışması gerek. Şu an ciddi acılar yaşanıyor. Böyle bir dönemde siyaset olmaz.

. Hatay - CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer: İnsanları kurtarmak için dakikalarla yarışırken iktidarın hala sen-ben ayrımı yaptığını görüyoruz. Belediyelerimizin yardım tırları durdurulup önlerine valilik ve AFAD yazıları zorla asılıyor. Tırın önünde ne yazdığının zerre önemi yok, yardımı o yapmış bu yapmış, bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Şunun için zaman kaybedilmesi bile cana mal oluyor. Şu günde bile ‘Cumhur İttifakı olarak çalışıyoruz’ gibi cümleler kuruyorlar. İktidarın önceliğinin algı yönetmek olduğu maalesef açıkça görülüyor.





.Gaziantep - CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka: Engelle karşılaşmamak için tedbir aldık ve kendi koordinasyon merkezimizi kurduk. Bir arkadaşımızı gelecek yardım tırlarından sorumlu tuttuk. Gelen yardımların depolanmasını sağladık. İktidar hala ‘Benden olan-olmayan’ ayrımı yapıyor. Birilerinin derdi bizim belediyelerimizin görünmesini engellemek ama biz birebir halkımıza yardım ediyoruz.



