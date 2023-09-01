Deprem bölgesindeki öğretmenlere mazeretli tayin hakkı
Deprem bölgesindeki beş ilde görev yapan ve üç yıllık süresini dolduran öğretmenler 30 Eylül tarihine kadar mazeretli tayin talebinde bulunabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu”nu yayınladı.
Buna göre, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan ve üç yıllık çalışma süresini dolduran öğretmenler, 30 Eylül’e kadar mazeretli tayin talebinde bulunabilecek.
MEB’in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre bu il ve ilçelerde görev yapan öğretmenlerden deprem nedeniyle eşi veya çocuğu vefat edenler, kendisinin/eşinin anne veya babası vefat edenler, deprem esnasında ikamet ettikleri binanın orta veya ağır hasarlı olduğunu ya da yıkıldığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
Başvurular, 6-7 Eylül tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 8 Eylül tarihinde yapılacak.
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