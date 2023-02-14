Deprem bölgesine “İzmirKent” kuruluyor

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 16:42

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 16:42

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Yıllardır ‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ diyoruz. Tarihimizin en büyük afetini yaşadığımız, on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu son felaket de zamanında zayıf ve yönetmeliğe aykırı şekilde yapılmış binaların bir sonucu olarak karşımıza çıktı. Unutmayacağız, ama birlik ve beraberlikle bu zor günleri de aşacağız” dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde oda, borsa ve STK başkanlarından oluşan heyet ile birlikte afet bölgesinde yetkililer ve vatandaşlarla bir araya gelerek mevcut durum, ihtiyaçlar ve yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İHTİYAÇLAR YERİNDE TESPİT EDİLDİ

İlk gün Osmaniye, İskenderun, Antakya, Kırıkhan, İslahiye ve Gaziantep’te bulunan heyet, AFAD Koordinasyon Merkezlerinde çalışmalarla ilgili bilgi edinirken acil ihtiyaçların belirlenmesi, temin ve koordinasyonu ile istişarede bulundu. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar ve İslahiye Ticaret Odası yöneticileri ile ailelerinin vefatı nedeniyle de taziyelerini paylaşan heyet, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezi’nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Hatay Serinyol’da da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Depremde eşini ve oğlunu kaybeden Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çetin'e taziye ziyaretinde bulunuldu.

İkinci gün, Kahramanmaraş’a geçerek incelemelere devam eden heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek bilgi aldı. Adıyaman AFAD Koordinasyon Merkezi’nde ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelerek bölge ile ilgili değerlendirmelere ve ihtiyaç tespitine devam eden heyet, Adıyaman TSO Başkanı İrfan Torunoğlu ve eşinin vefatı nedeniyle yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Bölgeye yardım tırlarının sevkiyatı sürerken, atılacak yeni adımlarla ilgili yapılan temaslara Malatya’da Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile bir araya gelerek devam eden heyet, incelemelerini tamamladı.

“İZMİRKENT” İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bölgedeki öncelikli ihtiyacın barınma ve tuvalet olduğunu ifade eden Başkan Yorgancılar, “Acımız çok büyük, yaramız derin. Ama insanımız büyük bir dayanışma içinde. Birlikte iyi olacağız. Temel izlenimimiz, ekmek ve su gibi temel gıda ihtiyaçlar karşılanıyor. Bunların yanında bölgede en büyük ihtiyaç barınma ve hijyen konularında yaşanmakta. Konaklama ve tuvalet konularındaki eksikliklerin bir an evvel giderilebilmesi için yapabileceklerimizi görüştük. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak İzmir Ticaret Odamız ve işbirliği içinde olduğumuz STK’larımız ile birlikte bölgede ‘İzmirkent’ isminde bir konteyner kentin kurulması için çalışma başlattık” dedi.

“DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNA ÖLDÜRÜR”

Tarihimizin en büyük felaketinin yaşandığını vurgulayan Yorgancılar, yıkımın ana nedeninin bir kez daha deprem yönetmeliğine uygun binaların inşa edilmemesi dolduğunu belirterek, “Binalar insanları korumak için yapılmalı. İnsanların en temel ihtiyaçlarından olan barınma ihtiyacı, ne yazık ki bazı müteahhitlerce inşaat yapılırken demirden, çimentodan eksiltilerek, bir dairenin ihtiyacı olan malzeme iki hatta üç daireye bölünüyor. Bu şekilde satışlar yapılıyor. Çıkar ve menfaat uğruna insan canını hiçe sayan canilikte müteahhitlik yapan kişiler var. İnşaat denetimlerinin zafiyet içerdiğine şahit oluyoruz, canlar yitip gittikten, felaket olduktan sonra ise tutuklama kararı çıkıyor. Kime ne yarar var, giden canlar geri gelir mi? Ne yazık ki çok büyük ölçekte bir yıkım var. İki depremin üst üste yaşanması ve uzun sürmesi ile felaketin boyutunu ve can kayıplarımız artırdı. Elbette bunda en büyük neden, bölgede çürük yapıların olmasıdır. Yıllardır ‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ diyoruz. Tarihimizin en büyük afetini yaşadığımız, on binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz bu son felaket de zamanında zayıf ve yönetmeliğe aykırı şekilde yapılmış binaların bir sonucu. Unutmayacağız, ama birlik ve beraberlikle bu zor günleri de aşacağız” diye konuştu.

“YILLARDIR DEPREM BAKANLIĞI İSTİYORUZ”

Son büyük felaketin ardından artık Türkiye’nin birinci gündem maddesinin deprem ve kentsel dönüşüm olması gerektiğinin altını çizen Yorgancılar şunları söyledi: “Artık yalnızca İzmir’in değil, tüm Türkiye’nin gündemi deprem ve kentsel dönüşüm olmalıdır. Yıllardır bir deprem bakanlığının kurulması gerektiğini söylüyoruz. AFAD’ın daha koordineli çalışması gerekiyor. Gelen yardımların doğru ve etkin şekilde yönlendirilerek hızlı sonuç alınması büyük önem taşıyor.”

HİSARCIKLIOĞLU: FELAKETİN ÜSTESİNDEN HEP BİRLİKTE GELECEĞİZ

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ; TOBB Kriz Masası çalışmaları sürerken, Oda ve Borsalarla işbirliği içinde yürüttükleri yardım kampanyası ile yardımların düzenli şekilde bölgeye aktarıldığını, bölgede gerçekleştirdikleri istişarelerle acil ihtiyaçları ve yapılacakları tespit ettiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu. “Bu büyük felaketin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yapacak daha çok işimiz var. Yaşananları ve ortaya çıkan manzarayı görünce, yüreğim kâğıt gibi yırtıldı. Çok üzgünüm. Dayanışma ve yardımlaşma ruhuna şahit olunca umudum yeşerdi. Biliyorum ki her şey yıkılsa da umut varsa yarın var. Umudu büyütelim. Gün birlik olma günüdür. Ülkemiz, her zaman olduğu gibi devlet ve millet el ele bu zorluğun ve acı günlerin de üstesinden gelecek güç, kabiliyet ve imkânlara sahiptir” dedi.