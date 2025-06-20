Deprem davası sanığından Erdoğan ve Aliyev’e dondurma sunumu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhami Aliyev'in AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş'ta iki cumhurbaşkanı önce depremzede bir aileyi ziyaret etti. Konuk oldukları aileyle bir süre sohbet eden iki lider, daha sonra evin balkonunda yapımı tamamlanan konutları inceledi.

Erdoğan, Aliyev ve beraberindekiler daha sonra Azerbaycan Mahallesi'nde açılan Haydar Aliyev İlkokulunu ziyaret etti. Okuldaki öğrenciler, iki lideri Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla karşıladı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Erdoğan ve Aliyev, ardından öğrencilere karnelerini dağıttı.

DEPREM DAVASI SANIĞI CUMHURBAŞKANLARINA SUNUM YAPTI

İki cumhurbaşkanı karne dağıtımı etkinliğinin ardından depremde 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan MADO'da Kahramanmaraş dondurması yediler.

Dondurma sunumunu yıkılan binanın duvarlarını kaldırarak ilave kat eklemesi yaptığını ve depremde binanın yıkımında etkili olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Sait Kanbur yaptı.

Deprem davası sanığından Erdoğan ve Aliyev’e dondurma sunumuhttps://t.co/hf2oPaKqpK pic.twitter.com/ltOikyEg83 — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 19, 2025

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan iki bloklu Manolya Sitesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 35 kişiye mezar olmuş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Mahkemenin talebiyle hazırlanan ilk iki bilirkişi raporunda, Kanbur kardeşler "asli kusurlu" ilan edilmişti. Ancak son duruşmada sunulan üçüncü bilirkişi raporu tartışma yarattı. Pamukkale Üniversitesi'nden 7 akademisyenin imzasını taşıyan bu raporda, Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur'a herhangi bir kusur atfedilmedi. Sorumluluk, müteahhit, proje müellifi ve belediye denetçilerine yüklendi.

Bu gelişme sonrası mahkeme, sanıkların yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı ve duruşmalara katılma zorunluluklarını da iptal etti. Dava 10 Ekim 2025’e ertelendi.