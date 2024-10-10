Deprem mi oldu? 10 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:09

Güncelleme: 10.10.2024 - 09:09

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Ekim'de meydana gelen depremler...

10 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.10 07:02:56 38.9710 26.7520 5.4 -.- 1.5 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)

2024.10.10 06:37:03 38.5672 40.3910 10.3 -.- 3.1 3.1 DIREKLI-GENC (BINGOL)

2024.10.10 06:04:36 36.7240 31.0007 92.5 -.- 2.2 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2024.10.10 06:02:00 36.4775 28.1148 20.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

2024.10.10 05:55:41 38.1043 36.5553 5.0 -.- 1.9 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.10 05:35:37 38.0945 32.7272 12.1 -.- 1.3 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)

2024.10.10 05:27:59 37.9682 27.1402 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.10.10 05:20:05 40.8017 25.6165 8.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2024.10.10 04:38:09 37.8787 36.2360 10.3 -.- 2.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.10.10 04:34:49 38.4208 37.4800 4.1 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.10.10 04:25:06 37.6552 35.8815 5.6 -.- 1.3 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)

2024.10.10 04:19:20 38.1643 37.2538 2.3 -.- 1.4 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.10 04:14:22 36.9842 35.8217 22.8 -.- 1.0 -.- KORKUYU-CEYHAN (ADANA)

2024.10.10 03:57:10 37.6413 38.8053 6.7 -.- 1.8 -.- KARATAS-KAHTA (ADIYAMAN)

2024.10.10 03:47:34 36.9288 27.3067 3.8 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.10.10 03:18:35 37.8562 36.1672 5.4 -.- 1.6 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.10.10 02:35:35 34.7907 24.9278 4.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.10.10 01:45:46 34.8708 23.6320 13.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.10.10 00:59:53 37.8575 36.1300 7.5 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.10.10 00:47:41 37.3518 33.0383 13.8 -.- 2.0 -.- DEMIRYURT-(KARAMAN)

2024.10.10 00:20:46 39.2240 21.8685 5.7 -.- 3.8 -.- YUNANISTAN