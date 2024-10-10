Deprem mi oldu? 10 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Ekim 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 10 Ekim 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 10 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2024 - 09:09

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Ekim'de meydana gelen depremler...

10 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.10.10 07:02:56  38.9710   26.7520        5.4      -.-  1.5  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                           

2024.10.10 06:37:03  38.5672   40.3910       10.3      -.-  3.1  3.1   DIREKLI-GENC (BINGOL)                             

2024.10.10 06:04:36  36.7240   31.0007       92.5      -.-  2.2  -.-   BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                  

2024.10.10 06:02:00  36.4775   28.1148       20.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           

2024.10.10 05:55:41  38.1043   36.5553        5.0      -.-  1.9  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.10.10 05:35:37  38.0945   32.7272       12.1      -.-  1.3  -.-   KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA)                      

2024.10.10 05:27:59  37.9682   27.1402        5.0      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.10.10 05:20:05  40.8017   25.6165        8.3      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.10.10 04:38:09  37.8787   36.2360       10.3      -.-  2.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

2024.10.10 04:34:49  38.4208   37.4800        4.1      -.-  2.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2024.10.10 04:25:06  37.6552   35.8815        5.6      -.-  1.3  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                          

2024.10.10 04:19:20  38.1643   37.2538        2.3      -.-  1.4  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.10.10 04:14:22  36.9842   35.8217       22.8      -.-  1.0  -.-   KORKUYU-CEYHAN (ADANA)                            

2024.10.10 03:57:10  37.6413   38.8053        6.7      -.-  1.8  -.-   KARATAS-KAHTA (ADIYAMAN)                          

2024.10.10 03:47:34  36.9288   27.3067        3.8      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          

2024.10.10 03:18:35  37.8562   36.1672        5.4      -.-  1.6  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

2024.10.10 02:35:35  34.7907   24.9278        4.2      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2024.10.10 01:45:46  34.8708   23.6320       13.0      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.10.10 00:59:53  37.8575   36.1300        7.5      -.-  2.1  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 

2024.10.10 00:47:41  37.3518   33.0383       13.8      -.-  2.0  -.-   DEMIRYURT-(KARAMAN)                               

2024.10.10 00:20:46  39.2240   21.8685        5.7      -.-  3.8  -.-   YUNANISTAN                                        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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