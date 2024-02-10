Deprem mi oldu? 10 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 10 Şubat Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 10 Şubat Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:10
Deprem mi oldu? 10 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 10 Şubat'ta meydana gelen depremler...

10 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:34:20  -.-  1.6  -.-   DARICA-AKCADAG (MALATYA)                         

09:30:16  -.-  1.7  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

08:52:16  -.-  1.0  -.-   ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA)                      

08:36:15  -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

08:31:08  -.-  1.2  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                       

07:47:16  -.-  2.2  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

07:44:38  -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

07:30:05  -.-  1.3  -.-   ONCU-YESILYURT (MALATYA)                         

07:21:30   -.-  3.6  3.5   YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

07:17:22  -.-  1.5  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

06:28:10  -.-  2.8  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

05:57:33  -.-  1.7  -.-   ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE)                         

05:37:06  -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

05:23:58  -.-  1.4  -.-   KOCCAGIZ-TUFANBEYLI (ADANA)                      

05:19:08  -.-  1.1  -.-   ALAZI-(HATAY)                                    

04:34:32  -.-  1.4  -.-   KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE)                          

04:26:12 -.-  1.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                         

04:14:12  -.-  1.1  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                   

03:39:55  -.-  1.5  -.-   COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR)                     

02:58:47   -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

02:57:27  -.-  2.0  -.-   BURUNSUZLAR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                 

02:38:51  -.-  1.4  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

02:33:07  -.-  1.9  -.-   CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

02:25:04  -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

02:18:01  -.-  2.1  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

02:11:35  -.-  1.3  -.-   AVSA-MARMARA (BALIKESIR)                         

02:10:57  -.-  1.9  -.-   ALATOPRAK-MUTKI (BITLIS)                         

02:02:54  -.-  1.1  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

01:48:53  -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

01:44:48  -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

01:01:14   -.-  1.1  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  

00:14:54  -.-  1.4  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                   


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