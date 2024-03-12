Deprem mi oldu? 12 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 12 Mart Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 12 Mart Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:26
Deprem mi oldu? 12 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Mart'ta meydana gelen depremler...

12 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:31:43  -.-  1.6  -.-   CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) 

07:43:57  -.-  1.9  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

06:47:26   -.-  1.0  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

06:39:02   -.-  1.5  -.-   DUZICI (OSMANIYE)             

06:27:15   -.-  1.4  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)    

06:25:21   -.-  1.7  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)    

06:16:02    -.-  1.3  -.-   CALLI-KOCARLI (AYDIN)         

06:05:35   -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)     

05:48:52   -.-  1.4  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)         

05:37:05   -.-  1.7  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)      

05:28:41    -.-  1.5  -.-   KAZANPINAR-ULAS (SIVAS)       

05:22:58  -.-  0.9  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 

05:05:01  -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                       

04:51:12  -.-  1.4  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)    

04:28:18    -.-  1.5  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)          

03:53:31   -.-  1.7  -.-   KAYABASI-FETHIYE (MUGLA)      

03:46:06    -.-  2.5  -.-   ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)      

03:34:37   -.-  2.2  -.-   ULUKOY-(MALATYA)              

02:52:01   -.-  1.5  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        

02:43:36    -.-  1.8  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)        

02:39:58   -.-  1.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 

02:33:13   -.-  2.0  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)     

02:24:34   -.-  0.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)  

02:13:15   -.-  1.4  -.-   KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)   

02:08:48  -.-  1.3  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)    

02:04:11  -.-  1.9  -.-   HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)    

01:58:43  -.-  1.6  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)  

01:49:54   -.-  2.0  -.-   SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)    

01:47:05   -.-  1.8  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)   

01:38:15   -.-  1.4  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)          

01:30:55   -.-  1.4  -.-   ASAR-ARGUVAN (MALATYA)        

01:03:47    -.-  3.0  -.-   EGE DENIZI                    

00:42:50   -.-  1.4  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)          

00:23:46   -.-  1.6  -.-   YENICE-DARENDE (MALATYA)      

00:19:52    -.-  1.2  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)             

00:14:28   -.-  0.9  -.-   AGILYAZI-DARENDE (MALATYA)    


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