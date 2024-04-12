Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:24

Güncelleme: 12.04.2024 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, deprem mi oldu? 12 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 12 Nisan'da meydana gelen depremler...

11 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.12 08:44:25 -.- 4.1 4.1 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2024.04.12 08:22:26 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2024.04.12 08:20:47 -.- 1.9 -.- IBIKKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR)

2024.04.12 08:03:39-.- 1.4 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.04.12 07:56:45 -.- 2.2 -.- ULUKALE-CEMISGEZEK (TUNCELI)

2024.04.12 06:38:00-.- 1.5 -.- AKDENIZ

2024.04.12 06:18:35 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.04.12 06:10:31 -.- 1.5 -.- KUMLA-(ELAZIG)

2024.04.12 06:06:52 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2024.04.12 05:58:46 -.- 1.9 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL)

2024.04.12 05:53:12-.- 2.4 -.- CAKRAZSEYHLER-AMASRA (BARTIN)

2024.04.12 05:34:41-.- 1.6 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)

2024.04.12 05:23:56-.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)

2024.04.12 05:15:48 -.- 1.4 -.- TOPUK-ORHANELI (BURSA)

2024.04.12 04:51:06 -.- 1.7 -.- ETIMESGUT (ANKARA)

2024.04.12 04:14:23 -.- 1.1 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA)

2024.04.12 04:02:19 -.- 0.9 -.- CANSA-SELENDI (MANISA)

2024.04.12 03:48:04 -.- 1.7 -.- SIDIKLIDARBOGAZ-(KIRSEHIR)

2024.04.12 03:38:39 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2024.04.12 03:32:13-.- 1.2 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2024.04.12 03:02:13 -.- 1.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.12 02:52:58 -.- 1.3 -.- TEPEBOZ-KARABURUN (IZMIR)

2024.04.12 02:36:47-.- 1.4 -.- DONERTAS-TATVAN (BITLIS)

2024.04.12 02:19:16-.- 2.4 -.- BELEK ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)

2024.04.12 02:06:18 -.- 1.1 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

2024.04.12 01:55:06 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.04.12 01:34:41 -.- 1.3 -.- KARKAMIS (GAZIANTEP)

2024.04.12 01:16:04 -.- 1.8 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.12 00:56:37 -.- 1.8 -.- SARICA-(AGRI)

2024.04.12 00:56:02 -.- 0.9 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2024.04.12 00:54:35 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2024.04.12 00:53:08 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.12 00:50:51 -.- 2.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA)

2024.04.12 00:20:05-.- 1.4 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE)

2024.04.12 00:18:40-.- 1.6 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)