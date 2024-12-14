Deprem mi oldu? 14 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 14 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 14 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...
14 ARALIK 2024 SON DEPREMLER
2024.12.14 07:45:06 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2024.12.14 06:08:11 -.- 2.1 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.14 06:07:08 -.- 2.3 -.- KABACIK-BOZOVA (SANLIURFA)
2024.12.14 04:59:35 -.- 2.1 -.- ORLEMIS-BERGAMA (IZMIR)
2024.12.14 04:54:04 -.- 1.6 -.- YENIKENT-BERGAMA (IZMIR)
2024.12.14 04:42:27 -.- 3.5 3.5 ORLEMIS-BERGAMA (IZMIR)
2024.12.14 03:51:22 -.- 2.0 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anket: AKP eridi, fark kapanıyor
- Adliyede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- Korgeneral Pekin'den çarpıcı yorum
- Köfteci Yusuf'tan gıda skandalı sonrası yeni hamle
- Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Özcan, uçakta olay çıkardı
- İBB'den 'Pınar Aydınlar' açıklaması: Tasvip etmiyoruz
- '100 yılda bir görülebilecek akımın başlangıcındayız'
- Restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması başladı
- Milletvekilleri Genel Kurulu terk etti!
- Ahmet Özer soruşturmasında yeni gözaltılar