Deprem mi oldu? 15 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar,15 Ocak Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 15 Ocak Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 09:31
Deprem mi oldu? 15 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Ocak'ta meydana gelen depremler...

15 OCAK SON DEPREMLER

2024.01.15 08:07:44  37.6548   35.8605        5.2      -.-  1.4  -.-   CAMDERE-KOZAN (ADANA)                            

2024.01.15 07:28:54  38.1550   36.5403       18.5      -.-  1.3  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.01.15 07:24:23  38.4362   37.3403        8.1      -.-  1.4  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2024.01.15 07:22:29  38.3142   28.2977        7.4      -.-  1.5  -.-   OVACIK-KIRAZ (IZMIR)                             

2024.01.15 07:10:15  36.2262   28.9312       11.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

2024.01.15 06:51:27  38.7517   37.4452       26.5      -.-  1.0  -.-   AGACLI-GURUN (SIVAS)                              

2024.01.15 06:48:48  37.8558   36.1658       16.1      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                

2024.01.15 06:34:33  38.2360   38.5850        5.5      -.-  2.0  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         

2024.01.15 06:30:57  38.1462   36.9097        5.0      -.-  2.0  -.-   SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.01.15 06:14:23  38.3812   37.3573        8.5      -.-  1.1  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.01.15 06:12:25  40.8937   31.6725        5.7      -.-  2.5  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                 

2024.01.15 06:09:01  38.5198   39.2450       11.5      -.-  1.8  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                                 

2024.01.15 05:55:52  38.4872   37.5070        8.6      -.-  1.5  -.-   YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)                        

2024.01.15 05:42:33  38.5042   39.2937        9.3      -.-  1.7  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.01.15 05:36:14  38.5112   39.2698        5.2      -.-  1.3  -.-   BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        

2024.01.15 04:59:32  37.5058   37.1362        5.5      -.-  2.8  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            

2024.01.15 04:48:27  37.9488   41.3337        5.5      -.-  1.8  -.-   IKIKOPRU-BESIRI (BATMAN)                          

2024.01.15 04:40:02  40.4265   28.8823        5.9      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   

2024.01.15 03:57:20  36.0763   28.8033        3.1      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                          

2024.01.15 03:39:23  37.5898   35.5728       15.4      -.-  1.1  -.-   KISLAK-ALADAG (ADANA)                             

2024.01.15 03:12:35  36.2992   36.2008        5.0      -.-  1.3  -.-   ALAZI-(HATAY)                                     

2024.01.15 03:05:28  38.2237   37.7168       11.0      -.-  1.7  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                     

2024.01.15 03:03:01  39.3498   26.2237       13.0      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2024.01.15 03:00:19  40.3338   25.8785       14.3      -.-  1.5  -.-   KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)                      

2024.01.15 02:44:57  38.3532   37.1095        7.6      -.-  1.1  -.-   KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.01.15 02:33:33  36.2042   36.2395        5.7      -.-  1.5  -.-   GOKCEGOZ-(HATAY)                                 

2024.01.15 02:02:58  36.3035   28.9253       12.9      -.-  2.6  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 

2024.01.15 01:52:05  39.3865   26.1955       16.0      -.-  1.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2024.01.15 01:50:00  39.3552   26.2375        6.1      -.-  1.5  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        

2024.01.15 01:20:45  38.1202   38.3852        5.6      -.-  1.3  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      

2024.01.15 01:16:53  37.5408   36.1048        9.8      -.-  1.2  -.-   YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)                     

2024.01.15 01:02:57  38.4370   37.3055       12.6      -.-  1.1  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.01.15 00:46:52  40.7165   27.5218       10.9      -.-  1.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2024.01.15 00:41:00  37.8755   26.9375        4.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.01.15 00:33:09  40.8775   31.6872       11.4      -.-  1.6  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                 

2024.01.15 00:30:12  38.1585   37.1672        5.0      -.-  1.2  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.01.15 00:29:16  37.5012   26.8553        4.4      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                       

2024.01.15 00:12:12  39.4745   25.9648        5.4      -.-  1.3  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 


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