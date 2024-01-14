Son Dakika... AFAD duyurdu: Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Bolu Merkez'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:12
Son Dakika... AFAD duyurdu: Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Bolu'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.01'de gerçekleşen depremin 10.79 km derinlikte olduğu bildirildi.


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