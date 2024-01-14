Son Dakika... AFAD duyurdu: Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Bolu Merkez'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Bolu'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 09.01'de gerçekleşen depremin 10.79 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 14, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-14
Saat:09:01:48 TSİ
Enlem:40.89028 N
Boylam:31.67 E
Derinlik:10.79 km
Detay:https://t.co/CG9AX3EDiy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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