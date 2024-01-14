Son Dakika... AFAD duyurdu: Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 14.01.2024 - 09:12

Güncelleme: 14.01.2024 - 09:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Bolu'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.01'de gerçekleşen depremin 10.79 km derinlikte olduğu bildirildi.