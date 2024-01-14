Naci Görür'den Bolu depremi yorumu: 'Ana kola ulaşamadı'
Bolu’da meydana gelen depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür “KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.
Görür, sosyal medya hesabından "Bolu-Mesciçele’de 4,1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kocaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir" dedi.
Bolı-Mesciçele’de 4,1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kacaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak krılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir. Sevgiyle. pic.twitter.com/0kPZXJjWQg— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 14, 2024
Bu sabah Bolu'da meydana gelen deprem AFAD'a göre 3.9 büyüklüğünde oldu. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 4.1 olarak paylaştı. Kentte dün de 3.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Özhaseki, Valiliği yalanladı
- CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
- Pamukoğlu'nun o sözleri yeniden gündemde!
- İlk açıklama 'ucube başkanlık sistemi' oldu
- Ağzımın içi cam kırıklarıyla dolu
- Destici'nin FETÖ 'övgüleri' gündem oldu
- IQ testi göndermişti: İYİ Parti'ye geçti
- 'Maksat devletimizi güçsüz göstermek'
- İngiltere'de ortalık fena karıştı!
- CHP milletvekili trafik kazası geçirdi