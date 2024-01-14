Naci Görür'den Bolu depremi yorumu: 'Ana kola ulaşamadı'

Bolu’da meydana gelen depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür “KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:28
Naci Görür'den Bolu depremi yorumu: 'Ana kola ulaşamadı'
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından "Bolu-Mesciçele’de 4,1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kocaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir" dedi.

Bu sabah Bolu'da meydana gelen deprem AFAD'a göre 3.9 büyüklüğünde oldu. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 4.1 olarak paylaştı. Kentte dün de 3.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.


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