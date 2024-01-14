Naci Görür'den Bolu depremi yorumu: 'Ana kola ulaşamadı'

Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:28

Güncelleme: 14.01.2024 - 13:28

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bolu'da meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından "Bolu-Mesciçele’de 4,1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kocaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak kırılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir" dedi.

Bolı-Mesciçele’de 4,1 deprem oldu. 1999 depremlerinde Kacaeli’nde kırılan KAF’ın kuzey kolu Bolu yöresinde tam olarak krılıp ana kola ulaşamadı. Bu nedenle bu nitelikli depremler buralarda beklenebilir. Sevgiyle. pic.twitter.com/0kPZXJjWQg — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 14, 2024

Bu sabah Bolu'da meydana gelen deprem AFAD'a göre 3.9 büyüklüğünde oldu. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 4.1 olarak paylaştı. Kentte dün de 3.6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.