Deprem mi oldu? 16 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Haziran Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 16 Haziran Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 09:41
Deprem mi oldu? 16 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Haziran'da meydana gelen depremler...

16 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.16 08:12:21  38.2387   38.3375       11.3      -.-  1.9  -.-   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        

2024.06.16 08:10:55  38.1032   36.5610        5.3      -.-  1.5  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.06.16 08:01:39  40.8150   27.8422       11.8      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    

2024.06.16 07:28:48  35.9977   29.7852        1.7      -.-  1.8  -.-   KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                    

2024.06.16 06:43:12  39.4735   25.7398        9.8      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.06.16 06:07:48  38.1038   37.4142       20.4      -.-  1.7  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.06.16 06:06:55  38.0982   37.4703        7.1      -.-  2.1  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

2024.06.16 06:03:19  40.9138   31.6860        3.9      -.-  1.4  -.-   YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)                         

2024.06.16 05:50:02  35.7907   25.6628       14.7      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           

2024.06.16 05:30:44  39.0052   41.6955        5.0      -.-  1.5  -.-   MESCITLI-(MUS)                                    

2024.06.16 05:20:05  38.0922   36.8890        5.8      -.-  1.4  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.06.16 05:08:47  37.9797   35.7532        5.0      -.-  1.1  -.-   BAHCECIK-FEKE (ADANA)                             

2024.06.16 04:38:28  38.3237   37.7952        4.7      -.-  1.5  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.06.16 04:17:17  37.9172   27.0830        5.0      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.06.16 04:06:09  35.7668   25.5135        5.9      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.06.16 04:04:45  37.9105   27.1092       14.8      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.06.16 03:52:24  35.7725   25.5177       16.5      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.06.16 03:28:31  37.6960   27.0240       23.0      -.-  1.1  -.-   MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)                       

2024.06.16 03:19:49  38.3028   37.8063        5.6      -.-  1.7  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.06.16 02:57:39  38.3452   37.6318        6.5      -.-  2.1  -.-   DARICA-AKCADAG (MALATYA)                          

2024.06.16 02:57:12  38.3000   37.7955        1.9      -.-  2.3  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.06.16 02:39:02  37.8572   26.9693        5.2      -.-  1.3  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.06.16 02:33:06  40.7745   33.5670       10.2      -.-  1.7  -.-   KARATEPE-KORGUN (CANKIRI)                         

2024.06.16 02:24:32  40.0787   27.6365       15.7      -.-  1.7  -.-   BAKIRLI-GONEN (BALIKESIR)                        

2024.06.16 02:06:30  37.0793   36.6583        5.5      -.-  1.6  -.-   FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                    

2024.06.16 01:47:33  38.5160   27.5030       11.6      -.-  0.9  -.-   SANCAKLIUZUNCINAR-(MANISA)                        

2024.06.16 01:33:03  37.1885   36.9802        2.1      -.-  1.1  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    

2024.06.16 01:31:32  39.6880   32.9853        3.1      -.-  2.0  -.-   BEYNAM-BALA (ANKARA)                              

2024.06.16 01:05:55  40.0858   35.9533        5.0      -.-  2.4  -.-   ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT)                 

2024.06.16 00:36:28  35.9352   28.0372        2.5      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ


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