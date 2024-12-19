Deprem mi oldu? 19 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Aralık 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 19 Aralık 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Aralık 2024'te meydana gelen depremler...
19 ARALIK 2024 SON DEPREMLER
2024.12.19 08:39:18 -.- 1.7 -.- YUVALI-HASSA (HATAY)
2024.12.19 07:49:31 -.- 1.3 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.19 07:29:54 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
2024.12.19 07:27:28 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
2024.12.19 07:26:06 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.19 07:15:44 -.- 1.1 -.- GORBEYAZ-KOZAN (ADANA)
2024.12.19 06:19:16 -.- 1.6 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
2024.12.19 06:02:05 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2024.12.19 05:55:25 -.- 1.0 -.- EYMIR-(DENIZLI)
2024.12.19 05:50:56 -.- 1.7 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.12.19 05:36:05 -.- 2.0 -.- KAMA-IKIZDERE (RIZE)
2024.12.19 05:28:16 -.- 1.4 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI)
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