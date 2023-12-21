Deprem mi oldu? 21 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:39

Güncelleme: 21.12.2023 - 09:47

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Aralık'da meydana gelen depremler...

21 Aralık 2023 DEPREMLER

09:09:57 -.- 1.6 -.- SARICALAR-SELCUKLU (KONYA)

08:58:38 -.- 1.6 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:54:53 -.- 1.1 -.- BUGDAYLI-AKYAZI (SAKARYA)

08:53:06 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

08:38:31 -.- 1.8 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

08:21:21 -.- 1.4 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

08:13:54 -.- 1.8 -.- CAYIRDERE-ERGANI (DIYARBAKIR)

08:10:44 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

08:02:41 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

07:26:49 -.- 1.8 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

07:17:38 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

06:38:43 -.- 1.3 -.- SARAYYANI-ULA (MUGLA)

06:22:20 -.- 2.2 -.- KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA)

06:17:28 -.- 1.5 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

06:09:32 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:00:47 -.- 1.9 -.- SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)

04:48:34 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)

04:47:35 -.- 1.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

04:28:03 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI

04:09:33 -.- 2.1 -.- SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)

04:07:09 -.- 2.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

03:41:03 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

03:33:04 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA)

03:27:58 -.- 1.3 -.- GELENDOST (ISPARTA)

03:11:45 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

03:09:16 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

03:05:08 -.- 1.1 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)

02:53:52 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

02:50:47 -.- 1.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:47:16 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

02:44:18 -.- 1.1 -.- ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR)

02:10:29 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

01:41:21 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

01:31:09 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:30:36 -.- 1.2 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA)

00:24:18 -.- 1.9 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL)

00:20:32 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

00:03:41 -.- 1.3 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)