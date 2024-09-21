Deprem mi oldu? 21 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 21 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 09:53

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Eylül'de meydana gelen depremler...

21 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:42:30  37.7740   27.3097        5.0      -.-  1.5  -.-   SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)               

07:14:11  38.3715   38.2493        8.0      -.-  1.8  -.-   TOPSOGUT-(MALATYA)                     

06:42:20  38.0323   36.3735        9.5      -.-  1.4  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)      

06:30:20  38.8270   37.4945        8.8      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                 

06:22:30  36.9537   27.8842        9.0      -.-  1.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)               

06:16:19  41.4673   33.7248        4.3      -.-  1.4  -.-   NUMANLAR-(KASTAMONU)                   

06:08:59  37.8215   29.0707        9.9      -.-  1.7  -.-   DENIZLI (DENIZLI)                      

05:49:52  38.8332   37.4998        7.3      -.-  1.2  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                 

05:44:26  38.3495   37.4843       16.6      -.-  1.0  -.-   BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)       

05:39:06  38.8555   37.4827        9.8      -.-  1.3  -.-   ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)                

05:22:30  38.2557   38.6653        5.0      -.-  1.8  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)               

05:13:50  38.7975   37.4843        2.3      -.-  1.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                 

05:04:46  38.7753   37.4917        5.6      -.-  1.6  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                   

04:52:22  38.4435   39.3578        6.5      -.-  1.5  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                 

04:47:44  38.8642   37.3803        5.5      -.-  1.0  -.-   KARADORUK-GURUN (SIVAS)                

03:48:01  38.1515   38.5407        5.0      -.-  2.0  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                       

01:43:46  36.9827   36.6285        7.4      -.-  1.3  -.-   KIRIKCALI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)         

01:41:16  38.2562   27.2142        9.7      -.-  1.7  -.-   YESILKOY-TORBALI (IZMIR)               

01:36:17  38.7578   37.8120       10.8      -.-  1.1  -.-   YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA)       

01:34:51  38.2017   27.6990        7.1      -.-  1.7  -.-   YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)               

01:27:46  35.7057   25.4170        3.2      -.-  2.5  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                  

01:19:13  38.4852   39.1662        8.0      -.-  1.5  -.-   KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)               


Etiketler: #Son depremler #deprem mi oldu #son deprem
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