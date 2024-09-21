Deprem mi oldu? 21 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 21 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 21 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Eylül'de meydana gelen depremler...
21 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:42:30 37.7740 27.3097 5.0 -.- 1.5 -.- SOGUCAK-KUSADASI (AYDIN)
07:14:11 38.3715 38.2493 8.0 -.- 1.8 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
06:42:20 38.0323 36.3735 9.5 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:30:20 38.8270 37.4945 8.8 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
06:22:30 36.9537 27.8842 9.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
06:16:19 41.4673 33.7248 4.3 -.- 1.4 -.- NUMANLAR-(KASTAMONU)
06:08:59 37.8215 29.0707 9.9 -.- 1.7 -.- DENIZLI (DENIZLI)
05:49:52 38.8332 37.4998 7.3 -.- 1.2 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
05:44:26 38.3495 37.4843 16.6 -.- 1.0 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:39:06 38.8555 37.4827 9.8 -.- 1.3 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
05:22:30 38.2557 38.6653 5.0 -.- 1.8 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)
05:13:50 38.7975 37.4843 2.3 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
05:04:46 38.7753 37.4917 5.6 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)
04:52:22 38.4435 39.3578 6.5 -.- 1.5 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)
04:47:44 38.8642 37.3803 5.5 -.- 1.0 -.- KARADORUK-GURUN (SIVAS)
03:48:01 38.1515 38.5407 5.0 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA)
01:43:46 36.9827 36.6285 7.4 -.- 1.3 -.- KIRIKCALI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
01:41:16 38.2562 27.2142 9.7 -.- 1.7 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
01:36:17 38.7578 37.8120 10.8 -.- 1.1 -.- YUKARISELIMLI-HEKIMHAN (MALATYA)
01:34:51 38.2017 27.6990 7.1 -.- 1.7 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR)
01:27:46 35.7057 25.4170 3.2 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:19:13 38.4852 39.1662 8.0 -.- 1.5 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
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