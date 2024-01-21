Deprem mi oldu? 21 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:21

Güncelleme: 21.01.2024 - 10:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 21 Ocak'ta meydana gelen depremler...

21 OCAK SON DEPREMLER

09:32:32 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

08:38:27 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

08:10:26 -.- 1.3 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

07:06:12 -.- 2.4 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA)

06:48:55 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

06:42:49 -.- 3.1 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

05:57:35 -.- 3.0 3.0 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI

05:12:32 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

05:03:44 -.- 1.8 -.- MUTKI (BITLIS)

05:00:13 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)

04:45:09 -.- 1.5 -.- BALLIBUCAK-MANAVGAT (ANTALYA)

04:07:26 -.- 2.2 -.- ULUKOY-(MALATYA)

03:54:22 -.- 1.0 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY)

03:53:48 -.- 1.2 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:34:43 -.- 1.7 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)

02:54:59 -.- 1.5 -.- KORUCULAR-MURGUL (ARTVIN)

02:19:27 -.- 1.3 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY)

02:01:26 -.- 1.2 -.- KARAMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:45:48 -.- 2.6 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN)

01:43:32 -.- 1.3 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

01:29:22 -.- 1.1 -.- MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA)

01:20:04 -.- 1.5 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA)

01:07:46 -.- 1.3 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA)

01:06:35 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

01:01:50 -.- 1.5 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:49:15 -.- 2.1 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

00:29:54 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

00:27:15 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

00:20:06 -.- 1.7 -.- DOGUTEPE-KULU (KONYA)

00:19:24 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

00:14:06 -.- 1.4 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)