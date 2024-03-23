Deprem mi oldu? 23 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:37

Güncelleme: 23.03.2024 - 09:37

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Mart'ta meydana gelen depremler...

23 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:56:52 -.- 4.1 4.1 AKDENIZ

07:50:40 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

07:39:07 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

07:33:11 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

07:14:13 -.- 2.7 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA)

06:56:26 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

06:43:52 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

06:43:48 -.- 1.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:28:30 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

06:28:15 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

05:45:48 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

05:27:12 -.- 1.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)

05:00:50 -.- 1.4 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)

04:55:10 -.- 1.2 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)

04:47:44 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

04:24:53 -.- 1.3 -.- OYRATLI-BESNI (ADIYAMAN)

04:21:52 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

04:21:08 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

04:16:39 -.- 1.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)

04:10:00 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:03:58 -.- 1.4 -.- PELITLI-(MALATYA)

03:39:53 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI

03:32:11 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-ALADAG (ADANA)

03:27:15 -.- 1.0 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

03:26:20 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:12:55 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)

03:06:00 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:03:51 -.- 1.3 -.- KIZILCAKOY-(AYDIN)

03:02:20 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

02:49:21 -.- 1.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:06:09 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

00:29:52 -.- 1.8 -.- CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)