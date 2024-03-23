Deprem mi oldu? 23 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Mart Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 23 Mart Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Mart'ta meydana gelen depremler...
23 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:56:52 -.- 4.1 4.1 AKDENIZ
07:50:40 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
07:39:07 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
07:33:11 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
07:14:13 -.- 2.7 -.- MUSTAFABEYLI-CEYHAN (ADANA)
06:56:26 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)
06:43:52 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
06:43:48 -.- 1.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:28:30 -.- 1.3 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
06:28:15 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)
05:45:48 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:27:12 -.- 1.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)
05:00:50 -.- 1.4 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR)
04:55:10 -.- 1.2 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
04:47:44 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:24:53 -.- 1.3 -.- OYRATLI-BESNI (ADIYAMAN)
04:21:52 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
04:21:08 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
04:16:39 -.- 1.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)
04:10:00 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:03:58 -.- 1.4 -.- PELITLI-(MALATYA)
03:39:53 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI
03:32:11 -.- 1.5 -.- BOZTAHTA-ALADAG (ADANA)
03:27:15 -.- 1.0 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
03:26:20 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:12:55 -.- 1.7 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
03:06:00 -.- 1.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
03:03:51 -.- 1.3 -.- KIZILCAKOY-(AYDIN)
03:02:20 -.- 1.3 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
02:49:21 -.- 1.2 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:06:09 -.- 1.3 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
00:29:52 -.- 1.8 -.- CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)
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