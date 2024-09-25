Deprem mi oldu? 25 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 25 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Eylül'de meydana gelen depremler...
25 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:54:02 -.- 1.8 -.- SAKLI-(SIVAS)
07:57:52 -.- 2.1 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
07:50:05 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
07:13:00 -.- 2.3 -.- BEYKOY-YESILOVA (BURDUR)
07:11:53 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
07:07:17 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)
06:20:34 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
05:16:29 -.- 1.9 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)
04:53:47 -.- 2.1 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
04:52:34 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
04:39:18 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
04:13:42 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
03:05:21 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
02:56:35 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)
02:48:00 -.- 1.6 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
02:46:03 -.- 2.8 -.- YONCALIK-AZIZIYE (ERZURUM)
02:44:54 -.- 1.5 -.- SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR)
02:18:20 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
01:41:43 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:05:59 -.- 2.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
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