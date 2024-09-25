Deprem mi oldu? 25 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:28

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:28

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Eylül'de meydana gelen depremler...

25 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:54:02 -.- 1.8 -.- SAKLI-(SIVAS)

07:57:52 -.- 2.1 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

07:50:05 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

07:13:00 -.- 2.3 -.- BEYKOY-YESILOVA (BURDUR)

07:11:53 -.- 2.6 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

07:07:17 -.- 1.8 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

06:20:34 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

05:16:29 -.- 1.9 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS)

04:53:47 -.- 2.1 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

04:52:34 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

04:39:18 -.- 1.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

04:13:42 -.- 1.4 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

03:05:21 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

02:56:35 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

02:48:00 -.- 1.6 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

02:46:03 -.- 2.8 -.- YONCALIK-AZIZIYE (ERZURUM)

02:44:54 -.- 1.5 -.- SIRINCAVUS-BANDIRMA (BALIKESIR)

02:18:20 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN

01:41:43 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

01:05:59 -.- 2.5 -.- MOLLAKASIM-(VAN)