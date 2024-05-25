Deprem mi oldu? 25 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 25 Mayıs Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 25 Mayıs Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 25 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
25 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.05.25 08:58:08 -.- 1.5 -.- VAN GOLU
2024.05.25 08:48:51 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
2024.05.25 08:29:43 -.- 1.3 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.25 08:25:50 -.- 1.7 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY
2024.05.25 08:17:17 -.- 2.7 -.- VAN GOLU
2024.05.25 07:26:56 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)
2024.05.25 07:23:27 -.- 2.4 -.- DOGANKAVAK-KELKIT (GUMUSHANE)
2024.05.25 05:59:06 -.- 1.1 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.25 05:51:02 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA)
2024.05.25 04:51:03 -.- 1.9 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR)
2024.05.25 04:45:26 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2024.05.25 04:32:26 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2024.05.25 04:30:02 -.- 2.4 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2024.05.25 03:51:53 -.- 2.1 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE)
2024.05.25 03:51:06 -.- 1.5 -.- AFSAR-SARIGOL (MANISA)
2024.05.25 03:46:24 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT)
2024.05.25 03:09:35 -.- 1.0 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS)
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilde görüntülendi
- Hasadı yapılacaktı hırsızlar çaldı
- 'Hepimiz kabul etmek zorundayız'
- 'Kürtler, Aleviler nerede?'
- Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı
- 1 ay boyunca McDonald's yiyen belgeselci öldü
- Bakan Şimşek'ten 'dolar' sorusuna yanıt
- Torpilin pozu da çıktı!
- 'Yasa çıksa da ötenazi yapmayacağız'
- Harp Okulu'ndaki 40 cemaatçi teğmen nasıl kurtuldu?