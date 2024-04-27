Deprem mi oldu? 27 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 27 Nisan Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 27 Nisan Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:22
Deprem mi oldu? 27 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 27 Nisan'da meydana gelen depremler...


27 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.27 08:29:01  -.-  1.9  -.-   KIZILBURUN-GURUN (SIVAS)                        

2024.04.27 07:12:49 -.-  1.1  -.-   CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)                  

2024.04.27 06:46:35   -.-  1.3  -.-   INEGAZI-NILUFER (BURSA)                         

2024.04.27 06:39:52   -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                         

2024.04.27 06:35:25   -.-  3.4  -.-   KARADENIZ                                       

2024.04.27 05:56:50    -.-  2.1  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                   

2024.04.27 05:56:11    -.-  1.2  -.-   KEKLICEK-BALA (ANKARA)                          

2024.04.27 04:30:23   -.-  1.5  -.-   KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA)                 

2024.04.27 04:19:03  -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                         

2024.04.27 04:06:37 -.-  1.7  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.04.27 04:05:16     -.-  2.2  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                        

2024.04.27 03:55:54   -.-  1.6  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                  

2024.04.27 03:31:02    -.-  2.1  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                          

2024.04.27 03:29:00   -.-  2.2  -.-   BAGISLAR-(BOLU)                                 

2024.04.27 03:14:37  -.-  1.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

2024.04.27 02:59:56  -.-  1.9  -.-   SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA)                       

2024.04.27 02:57:48   -.-  1.8  -.-   TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)                       

2024.04.27 02:53:07  -.-  2.1  -.-   SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG)                  

2024.04.27 02:30:01   -.-  1.8  -.-   YAKINCA-(AGRI)                                  

2024.04.27 02:20:03 -.-  2.6  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.27 02:17:00 -.-  2.2  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.04.27 02:14:53  -.-  1.4  -.-   ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   

2024.04.27 02:13:53  -.-  2.1  -.-   KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)                      

2024.04.27 02:04:25   -.-  1.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                          

2024.04.27 01:59:32 -.-  2.2  -.-   KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT)                      

2024.04.27 01:55:10    -.-  1.9  -.-   OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT)                    

2024.04.27 01:54:43      -.-  1.9  -.-   BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT)                     

2024.04.27 01:40:38    -.-  3.1  3.2   BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT)                     

2024.04.27 01:36:29   -.-  1.1  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                            

2024.04.27 01:30:36      -.-  4.1  4.1   CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN)                     

2024.04.27 01:12:33    -.-  2.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                       

2024.04.27 00:57:06      -.-  2.2  -.-   BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)                     

2024.04.27 00:18:19  -.-  1.3  -.-   KILICKAYA-(ERZINCAN)                       


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