Deprem mi oldu? 28 Mart 2028 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:18

Güncelleme: 28.03.2024 - 09:18

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Mart 'ta meydana gelen depremler...

28 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:00:37 .- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)

08:09:15 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI

07:33:15 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:08:36 -.- 1.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)

07:06:28 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:53:21 -.- 1.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)

06:36:02 -.- 1.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

06:21:20 -.- 1.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

06:18:08 -.- 1.3 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

06:01:04 -.- 2.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

05:20:24 -.- 2.5 -.- SORKUNLU-DIGOR (KARS)

05:17:10 -.- 2.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

05:15:37 -.- 1.6 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)

05:15:22 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

04:41:01 -.- 2.3 -.- SARAYONU (KONYA)

04:34:34 -.- 1.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

04:06:46 -.- 2.7 -.- MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR)

03:50:03 -.- 1.4 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)

03:50:02 -.- 2.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

03:46:14 -.- 2.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

03:45:06 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

03:36:25 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

03:17:48 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

03:12:49 -.- 1.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)

03:06:47 -.- 2.5 -.- SURIYE

03:02:43 -.- 2.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

02:28:06 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

02:01:25 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

01:37:42 -.- 1.1 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)