Deprem mi oldu? 28 Mart 2028 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Mart Perşembe 2028 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 28 Mart Perşembe 2028 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Mart 'ta meydana gelen depremler...
28 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
09:00:37 .- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)
08:09:15 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI
07:33:15 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
07:08:36 -.- 1.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)
07:06:28 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:53:21 -.- 1.7 -.- NARLI-DALAMAN (MUGLA)
06:36:02 -.- 1.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
06:21:20 -.- 1.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
06:18:08 -.- 1.3 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)
06:01:04 -.- 2.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
05:20:24 -.- 2.5 -.- SORKUNLU-DIGOR (KARS)
05:17:10 -.- 2.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
05:15:37 -.- 1.6 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)
05:15:22 -.- 1.5 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:41:01 -.- 2.3 -.- SARAYONU (KONYA)
04:34:34 -.- 1.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
04:06:46 -.- 2.7 -.- MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR)
03:50:03 -.- 1.4 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)
03:50:02 -.- 2.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
03:46:14 -.- 2.6 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
03:45:06 -.- 2.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
03:36:25 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
03:17:48 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
03:12:49 -.- 1.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA)
03:06:47 -.- 2.5 -.- SURIYE
03:02:43 -.- 2.4 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
02:28:06 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:01:25 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:37:42 -.- 1.1 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
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