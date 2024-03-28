Deprem mi oldu? 28 Mart 2028 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 28 Mart Perşembe 2028 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 28 Mart Perşembe 2028 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 09:18
Deprem mi oldu? 28 Mart 2028 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Mart 'ta meydana gelen depremler...

28 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

09:00:37  .-  2.1  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                           

08:09:15   -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                      

07:33:15   -.-  1.4  -.-   GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

07:08:36  -.-  1.7  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                  

07:06:28  -.-  2.5  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

06:53:21  -.-  1.7  -.-   NARLI-DALAMAN (MUGLA)                         

06:36:02  -.-  1.3  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

06:21:20   -.-  1.3  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

06:18:08   -.-  1.3  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                            

06:01:04   -.-  2.8  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                       

05:20:24   -.-  2.5  -.-   SORKUNLU-DIGOR (KARS)                           

05:17:10   -.-  2.7  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

05:15:37  -.-  1.6  -.-   BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA)                  

05:15:22   -.-  1.5  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:41:01   -.-  2.3  -.-   SARAYONU (KONYA)                                

04:34:34   -.-  1.0  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

04:06:46    -.-  2.7  -.-   MISAKCA-BANDIRMA (BALIKESIR)                    

03:50:03   -.-  1.4  -.-   BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY)                       

03:50:02  -.-  2.3  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                        

03:46:14   -.-  2.6  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                       

03:45:06   -.-  2.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

03:36:25    -.-  2.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

03:17:48  -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                          

03:12:49  -.-  1.0  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                      

03:06:47  -.-  2.5  -.-   SURIYE                                          

03:02:43  -.-  2.4  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

02:28:06   -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                  

02:01:25  -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

01:37:42   -.-  1.1  -.-   OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 


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