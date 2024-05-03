Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Mayıs Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 3 Mayıs Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
3 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.05.03 -.- 2.1 -.- COLPAN-(VAN)
2024.05.03 -.- 1.9 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)
2024.05.03 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)
2024.05.03 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.05.03 -.- 1.3 -.- IMRENLER-DEMIRCI (MANISA)
2024.05.03 -.- 2.4 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
2024.05.03 -.- 1.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
2024.05.03 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
2024.05.03 -.- 1.3 -.- YESILYURT (TOKAT)
2024.05.03 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
2024.05.03 -.- 1.3 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2024.05.03 -.- 1.6 -.- GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)
2024.05.03 -.- 1.7 -.- CIME-SULUSARAY (TOKAT)
2024.05.03 -.- 1.3 -.- DAGKIZILCA-TORBALI (IZMIR) REVIZE01 (2024.05.03 05:02:58)
2024.05.03 -.- 1.8 -.- CEBRAIL-YUNAK (KONYA)
2024.05.03 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.05.03 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2024.05.03 -.- 1.2 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)
2024.05.03 -.- 1.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.05.03 -.- 1.4 -.- KOZLUK-PUTURGE (MALATYA)
2024.05.03 -.- 1.6 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.03 -.- 1.7 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR)
2024.05.03 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
2024.05.03 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.05.03 -.- 1.7 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)
2024.05.03 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.05.03 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2024.05.03 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
2024.05.03 -.- 2.4 -.- CILGA-CATAK (VAN)
2024.05.03 -.- 1.7 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2024.05.03 -.- 1.6 -.- BUYUKDERE-ISKENDERUN (HATAY)
2024.05.03 -.- 1.8 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
2024.05.03 -.- 1.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
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