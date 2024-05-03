Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Mayıs Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 3 Mayıs Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:30
Deprem mi oldu? 3 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

3 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.03  -.-  2.1  -.-   COLPAN-(VAN)                                     

2024.05.03  -.-  1.9  -.-   ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)                          

2024.05.03   -.-  2.0  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                           

2024.05.03  -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.05.03 -.-  1.3  -.-   IMRENLER-DEMIRCI (MANISA)                        

2024.05.03  -.-  2.4  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

2024.05.03 -.-  1.9  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                       

2024.05.03   -.-  1.3  -.-   AKDENIZ                                          

2024.05.03    -.-  1.3  -.-   YESILYURT (TOKAT)                                

2024.05.03   -.-  1.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

2024.05.03 -.-  1.3  -.-   ILICAK-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.05.03  -.-  1.6  -.-   GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA)                      

2024.05.03   -.-  1.7  -.-   CIME-SULUSARAY (TOKAT)                           

2024.05.03   -.-  1.3  -.-   DAGKIZILCA-TORBALI (IZMIR)  REVIZE01   (2024.05.03 05:02:58)

2024.05.03  -.-  1.8  -.-   CEBRAIL-YUNAK (KONYA)                            

2024.05.03  -.-  1.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.05.03    -.-  1.3  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                   

2024.05.03 -.-  1.2  -.-   KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)                    

2024.05.03  -.-  1.3  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2024.05.03   -.-  1.4  -.-   KOZLUK-PUTURGE (MALATYA)                         

2024.05.03    -.-  1.6  -.-   KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

2024.05.03  -.-  1.7  -.-   TURAN-BAYINDIR (IZMIR)                           

2024.05.03  -.-  1.9  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                         

2024.05.03   -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                    

2024.05.03  -.-  1.7  -.-   NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     

2024.05.03  -.-  1.4  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                  

2024.05.03  -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

2024.05.03  -.-  2.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                          

2024.05.03   -.-  2.4  -.-   CILGA-CATAK (VAN)                                

2024.05.03  -.-  1.7  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       

2024.05.03  -.-  1.6  -.-   BUYUKDERE-ISKENDERUN (HATAY)                     

2024.05.03  -.-  1.8  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                    

2024.05.03 -.-  1.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  


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