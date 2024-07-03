Deprem mi oldu? 3 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Temmuz Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 3 Temmuz Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2024 - 09:38
Deprem mi oldu? 3 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Temmuz'da meydana gelen depremler...

3 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

3034.07.03 08:36:53    -.-  1.5  -.-   KILCILAR-(BALIKESIR)                             

3034.07.03 07:57:13     -.-  3.8  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

3034.07.03 07:55:54     -.-  3.1  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                     

3034.07.03 07:48:33     -.-  1.6  -.-   CAMTEPE-SEFERIHISAR (IZMIR)                      

3034.07.03 07:06:04    -.-  3.0  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

3034.07.03 06:58:33   -.-  1.4  -.-   SULARBASI-GURUN (SIVAS)                          

3034.07.03 06:30:00      -.-  1.4  -.-   TAYYIPLER-(BALIKESIR)                            

3034.07.03 04:54:48    -.-  1.8  -.-   MESCICELE-(BOLU)                                 

3034.07.03 04:48:44      -.-  1.0  -.-   EFENDIKOPRUSU-CAVDARHISAR (KUTAHYA)              

3034.07.03 04:33:53    -.-  3.1  -.-   KIRAZPINAR-(BALIKESIR)                           

3034.07.03 04:06:34     -.-  3.9  -.-   YUNANISTAN                                       

3034.07.03 03:50:37    -.-  3.7  3.8   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

3034.07.03 03:16:34   -.-  3.3  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                     


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