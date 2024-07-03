Deprem mi oldu? 3 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 3 Temmuz Çarşamba 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 3 Temmuz Çarşamba 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 3 Temmuz'da meydana gelen depremler...
3 TEMMUZ'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
3034.07.03 08:36:53 -.- 1.5 -.- KILCILAR-(BALIKESIR)
3034.07.03 07:57:13 -.- 3.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)
3034.07.03 07:55:54 -.- 3.1 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
3034.07.03 07:48:33 -.- 1.6 -.- CAMTEPE-SEFERIHISAR (IZMIR)
3034.07.03 07:06:04 -.- 3.0 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
3034.07.03 06:58:33 -.- 1.4 -.- SULARBASI-GURUN (SIVAS)
3034.07.03 06:30:00 -.- 1.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR)
3034.07.03 04:54:48 -.- 1.8 -.- MESCICELE-(BOLU)
3034.07.03 04:48:44 -.- 1.0 -.- EFENDIKOPRUSU-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
3034.07.03 04:33:53 -.- 3.1 -.- KIRAZPINAR-(BALIKESIR)
3034.07.03 04:06:34 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN
3034.07.03 03:50:37 -.- 3.7 3.8 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
3034.07.03 03:16:34 -.- 3.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
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