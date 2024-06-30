Deprem mi oldu? 30 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 30 Haziran Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 30 Haziran Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 09:11
Deprem mi oldu? 30 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Haziran'da meydana gelen depremler...

30 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.30 -.-  1.0  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)     

2024.06.30 -.-  1.6  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)     

2024.06.30 -.-  1.7  -.-   KASABA-KAS (ANTALYA)              

2024.06.30 -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                           

2024.06.30 -.-  1.5  -.-   COBANLAR-ODEMIS (IZMIR)           

2024.06.30 -.-  1.0  -.-   NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)    

2024.06.30 -.-  1.2  -.-   BORNOVA (IZMIR)                   

2024.06.30 -.-  1.6  -.-   BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)         

2024.06.30 -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                           

2024.06.30 -.-  2.8  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)   

2024.06.30 -.-  1.2  -.-   KUZALAN-TURHAL (TOKAT)            

2024.06.30 -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)             

2024.06.30 -.-  1.4  -.-   KIZILAGIL-(BOLU)                  

2024.06.30 -.-  1.5  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.30 -.-  2.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)          

2024.06.30 -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)          

2024.06.30 -.-  2.9  -.-   TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)            

2024.06.30 -.-  1.5  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 

2024.06.30 -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                           


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