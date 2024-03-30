Deprem mi oldu? 30 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:21

Güncelleme: 30.03.2024 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 30 Mart'ta meydana gelen depremler...

30 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.30 09:04:28 -.- 2.1 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.03.30 08:52:41 -.- 1.9 -.- KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI)

2024.03.30 08:09:39 -.- 3.4 -.- AKDENIZ

2024.03.30 07:52:23 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2024.03.30 07:50:10 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2024.03.30 07:39:14 -.- 2.2 -.- AKDENIZ

2024.03.30 06:33:44 -.- 2.3 -.- KOMURCULER-CERMIK (DIYARBAKIR)

2024.03.30 05:59:07 -.- 1.2 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.03.30 05:56:16 -.- 2.1 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)

2024.03.30 04:37:07 -.- 2.0 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.03.30 04:27:21 -.- 2.1 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG)

2024.03.30 03:58:31 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2024.03.30 03:53:51 -.- 0.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.03.30 03:47:11 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.03.30 03:47:08 -.- 2.2 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.03.30 03:43:08 -.- 1.5 -.- AVCISUYU-KAYAPINAR (DIYARBAKIR)

2024.03.30 03:38:49 -.- 1.4 -.- KOCAALAN-DICLE (DIYARBAKIR)

2024.03.30 03:34:03 -.- 1.4 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG)

2024.03.30 03:25:03 -.- 4.7 4.7 SUREK-SIVRICE (ELAZIG)

2024.03.30 03:15:22 -.- 1.6 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.03.30 02:47:33 -.- 1.4 -.- BULGARISTAN

2024.03.30 02:40:05 -.- 1.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)

2024.03.30 02:37:47 -.- 1.4 -.- KARATAS-(DENIZLI)

2024.03.30 02:29:44 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.03.30 02:28:46 -.- 1.0 -.- SEYDIMCAKILLI-(CORUM)

2024.03.30 02:21:40 -.- 1.5 -.- OYMAAGAC-(CORUM)

2024.03.30 02:19:50 -.- 2.0 -.- YESILDAG-BEYSEHIR (KONYA)

2024.03.30 02:09:38 -.- 2.0 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.30 02:02:58 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN

2024.03.30 01:51:29 -.- 1.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.30 01:51:17 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI

2024.03.30 01:22:53 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

2024.03.30 01:15:10 -.- 1.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.03.30 01:00:12 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.03.30 00:15:47 -.- 1.4 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)