Deprem mi oldu? 4 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Mayıs Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 4 Mayıs Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
4 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.05.04 -.- 2.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.04 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
2024.05.04 -.- 1.9 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)
2024.05.04 -.- 1.3 -.- UCKAYA-ZILE (TOKAT)
2024.05.04 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2024.05.04 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2024.05.04 -.- 2.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2024.05.04 -.- 3.3 3.3 YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
2024.05.04 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.04 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.04 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2024.05.04 -.- 1.7 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.04 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
2024.05.04 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.04 -.- 1.6 -.- BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT)
2024.05.04 -.- 1.5 -.- ILDIR-CESME (IZMIR)
2024.05.04 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2024.05.04 -.- 1.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
2024.05.04 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.05.04 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2024.05.04 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)
2024.05.04 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)
2024.05.04 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2024.05.04 -.- 1.0 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)
2024.05.04 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.05.04 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2024.05.04 -.- 1.7 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR)
2024.05.04 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
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