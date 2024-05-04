Deprem mi oldu? 4 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Mayıs Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 4 Mayıs Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:31
Deprem mi oldu? 4 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

4 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.04  -.-  2.0  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2024.05.04  -.-  1.9  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                  

2024.05.04  -.-  1.9  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                            

2024.05.04  -.-  1.3  -.-   UCKAYA-ZILE (TOKAT)                             

2024.05.04   -.-  1.5  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)     

2024.05.04  -.-  2.6  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)               

2024.05.04    -.-  2.9  -.-   SENKOY-CINARCIK (YALOVA)                        

2024.05.04   -.-  3.3  3.3   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                       

2024.05.04  -.-  1.4  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.05.04  -.-  1.8  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.05.04    -.-  1.7  -.-   AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)                      

2024.05.04  -.-  1.7  -.-   KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.05.04 -.-  1.5  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                

2024.05.04   -.-  1.5  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

2024.05.04 -.-  1.6  -.-   BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT)                     

2024.05.04   -.-  1.5  -.-   ILDIR-CESME (IZMIR)                             

2024.05.04    -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                        

2024.05.04  -.-  1.5  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                 

2024.05.04  -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                        

2024.05.04   -.-  1.6  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                       

2024.05.04    -.-  1.6  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                       

2024.05.04   -.-  1.4  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                         

2024.05.04  -.-  1.8  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

2024.05.04   -.-  1.0  -.-   YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)                     

2024.05.04   -.-  1.3  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

2024.05.04 -.-  2.0  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)     

2024.05.04  -.-  1.7  -.-   TURAN-BAYINDIR (IZMIR)                          

2024.05.04  -.-  1.6  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                       


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