Deprem mi oldu? 4 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 04.05.2024 - 09:31

Güncelleme: 04.05.2024 - 09:31

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

4 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.04 -.- 2.0 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.04 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

2024.05.04 -.- 1.9 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

2024.05.04 -.- 1.3 -.- UCKAYA-ZILE (TOKAT)

2024.05.04 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.05.04 -.- 2.6 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)

2024.05.04 -.- 2.9 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2024.05.04 -.- 3.3 3.3 YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.05.04 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.04 -.- 1.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.04 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2024.05.04 -.- 1.7 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.04 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.05.04 -.- 1.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.04 -.- 1.6 -.- BALLIKAYA-SULUSARAY (TOKAT)

2024.05.04 -.- 1.5 -.- ILDIR-CESME (IZMIR)

2024.05.04 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2024.05.04 -.- 1.5 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.05.04 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.05.04 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2024.05.04 -.- 1.6 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.05.04 -.- 1.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.05.04 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.05.04 -.- 1.0 -.- YAYLACIK-SEYDISEHIR (KONYA)

2024.05.04 -.- 1.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.05.04 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.05.04 -.- 1.7 -.- TURAN-BAYINDIR (IZMIR)

2024.05.04 -.- 1.6 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)