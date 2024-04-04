Deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Nisan Perşembe2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:21
Deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 4 Nisan'da meydana gelen depremler...

4 NİSAN'DA  MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:54:33   -.-  1.8  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                        

06:53:20  -.-  1.6  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                           

06:30:01   -.-  2.3  -.-   AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)                        

06:22:40   -.-  1.9  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                    

06:02:07  -.-  1.8  -.-   YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)         

05:46:51  -.-  1.5  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    

05:32:38    -.-  2.0  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                 

05:07:11  -.-  2.0  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                       

05:03:54    -.-  1.7  -.-   AKHISAR-(HATAY)                                  

04:56:03    -.-  2.7  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

04:55:17  -.-  2.0  -.-   BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT)                      

03:10:08   -.-  1.9  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

02:58:18  -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

02:57:45  -.-  0.6  -.-   KUCUKCEKMECE (ISTANBUL)                          

02:08:46    -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

02:01:11   -.-  1.9  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:59:31   -.-  2.1  -.-   MESRURIYE-PAMUKOVA (SAKARYA)                     

01:31:33   -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

01:14:14   -.-  1.3  -.-   MESTAN-(ADIYAMAN)                                

00:36:34   -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                            

00:24:51   -.-  2.9  -.-   DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI)                      

00:11:29  -.-  1.5  -.-   KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)         


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