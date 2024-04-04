Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:21

Güncelleme: 04.04.2024 - 09:21

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 4 Nisan'da meydana gelen depremler...

4 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER



07:54:33 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

06:53:20 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

06:30:01 -.- 2.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

06:22:40 -.- 1.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

06:02:07 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:46:51 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

05:32:38 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA)

05:07:11 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

05:03:54 -.- 1.7 -.- AKHISAR-(HATAY)

04:56:03 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

04:55:17 -.- 2.0 -.- BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT)

03:10:08 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

02:58:18 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:57:45 -.- 0.6 -.- KUCUKCEKMECE (ISTANBUL)

02:08:46 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

02:01:11 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:59:31 -.- 2.1 -.- MESRURIYE-PAMUKOVA (SAKARYA)

01:31:33 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

01:14:14 -.- 1.3 -.- MESTAN-(ADIYAMAN)

00:36:34 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

00:24:51 -.- 2.9 -.- DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI)

00:11:29 -.- 1.5 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)