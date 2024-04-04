Deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 4 Nisan Perşembe2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 4 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 4 Nisan'da meydana gelen depremler...
4 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:54:33 -.- 1.8 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
06:53:20 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
06:30:01 -.- 2.3 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)
06:22:40 -.- 1.9 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)
06:02:07 -.- 1.8 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
05:46:51 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
05:32:38 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA)
05:07:11 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
05:03:54 -.- 1.7 -.- AKHISAR-(HATAY)
04:56:03 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
04:55:17 -.- 2.0 -.- BOSTANKOLU-RESADIYE (TOKAT)
03:10:08 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
02:58:18 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:57:45 -.- 0.6 -.- KUCUKCEKMECE (ISTANBUL)
02:08:46 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
02:01:11 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:59:31 -.- 2.1 -.- MESRURIYE-PAMUKOVA (SAKARYA)
01:31:33 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
01:14:14 -.- 1.3 -.- MESTAN-(ADIYAMAN)
00:36:34 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
00:24:51 -.- 2.9 -.- DAGLICA-YUKSEKOVA (HAKKARI)
00:11:29 -.- 1.5 -.- KOVUKCINAR-FEKE (ADANA)
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