Deprem mi oldu? 5 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Mayıs Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 5 Mayıs Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
5 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
07:12:14 -.- 1.5 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA)
07:12:10 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:49:30 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:43:53 -.- 1.9 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK
06:04:12 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
05:55:45 -.- 1.9 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)
05:45:54 -.- 2.6 -.- MESTAN-(ADIYAMAN)
05:38:16 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
05:20:38 -.- 1.4 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)
05:19:57 -.- 1.6 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)
05:01:19 -.- 3.1 3.2 COBANISA-FETHIYE (MUGLA)
04:42:48 -.- 1.8 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)
04:41:48 -.- 2.0 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)
04:25:32 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
03:59:20 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
03:45:51 -.- 2.4 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
03:41:31 -.- 2.3 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)
03:09:45 -.- 1.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
02:54:20 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)
02:37:28 -.- 3.4 3.3 YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
02:02:55 -.- 1.4 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA)
02:00:06 -.- 1.8 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
01:57:57 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
01:46:58 -.- 1.6 -.- DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)
01:28:14 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
01:25:31 -.- 3.8 4.0 AKDENIZ
01:06:48 -.- 1.5 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
00:33:26 -.- 2.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
00:28:35 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)
00:03:38 -.- 2.0 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)
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