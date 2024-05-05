Deprem mi oldu? 5 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Mayıs Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 5 Mayıs Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 09:08
Deprem mi oldu? 5 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

5 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:12:14  -.-  1.5  -.-   TURKPIYALA-SOMA (MANISA)                         

07:12:10  -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                          

06:49:30  -.-  1.6  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

06:43:53  -.-  1.9  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                               

06:04:12  -.-  1.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    

05:55:45  -.-  1.9  -.-   KAVAK-(ADIYAMAN)                                 

05:45:54  -.-  2.6  -.-   MESTAN-(ADIYAMAN)                                

05:38:16   -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                          

05:20:38  -.-  1.4  -.-   AYAN-ERBAA (TOKAT)                               

05:19:57  -.-  1.6  -.-   AYAN-ERBAA (TOKAT)                               

05:01:19  -.-  3.1  3.2   COBANISA-FETHIYE (MUGLA)                         

04:42:48  -.-  1.8  -.-   SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)                         

04:41:48  -.-  2.0  -.-   TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)                        

04:25:32  -.-  1.5  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

03:59:20  -.-  1.5  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

03:45:51   -.-  2.4  -.-   SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              

03:41:31  -.-  2.3  -.-   TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)                      

03:09:45  -.-  1.6  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                          

02:54:20  -.-  2.1  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                         

02:37:28  -.-  3.4  3.3   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                        

02:02:55  -.-  1.4  -.-   BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA)                         

02:00:06  -.-  1.8  -.-   KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)                   

01:57:57  -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                          

01:46:58   -.-  1.6  -.-   DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)                       

01:28:14 -.-  1.7  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

01:25:31   -.-  3.8  4.0   AKDENIZ                                          

01:06:48  -.-  1.5  -.-   OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

00:33:26  -.-  2.4  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                          

00:28:35  -.-  2.0  -.-   KOZLUOREN-SOMA (MANISA)                          

00:03:38  -.-  2.0  -.-   TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)      


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