Deprem mi oldu? 5 Mayıs 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 05.05.2024 - 09:08

Güncelleme: 05.05.2024 - 09:08

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

5 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:12:14 -.- 1.5 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA)

07:12:10 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

06:49:30 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:43:53 -.- 1.9 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK

06:04:12 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

05:55:45 -.- 1.9 -.- KAVAK-(ADIYAMAN)

05:45:54 -.- 2.6 -.- MESTAN-(ADIYAMAN)

05:38:16 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

05:20:38 -.- 1.4 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)

05:19:57 -.- 1.6 -.- AYAN-ERBAA (TOKAT)

05:01:19 -.- 3.1 3.2 COBANISA-FETHIYE (MUGLA)

04:42:48 -.- 1.8 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI)

04:41:48 -.- 2.0 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI)

04:25:32 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:59:20 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

03:45:51 -.- 2.4 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:41:31 -.- 2.3 -.- TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT)

03:09:45 -.- 1.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

02:54:20 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

02:37:28 -.- 3.4 3.3 YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

02:02:55 -.- 1.4 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA)

02:00:06 -.- 1.8 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN)

01:57:57 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

01:46:58 -.- 1.6 -.- DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)

01:28:14 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

01:25:31 -.- 3.8 4.0 AKDENIZ

01:06:48 -.- 1.5 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:33:26 -.- 2.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

00:28:35 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA)

00:03:38 -.- 2.0 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA)