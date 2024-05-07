Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mayıs Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 7 Mayıs Salı 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
6 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.05.07 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
2024.05.07 -.- 2.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2024.05.07 -.- 2.1 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN)
2024.05.07 -.- 1.2 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT)
2024.05.07 -.- 1.4 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)
2024.05.07 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
2024.05.07 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN
2024.05.07 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2024.05.07 -.- 2.4 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY)
2024.05.07 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)
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