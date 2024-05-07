Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Mayıs Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 7 Mayıs Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:26
Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

6 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.07   -.-  1.9  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)                  

2024.05.07  -.-  2.2  -.-   AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 

2024.05.07  -.-  2.1  -.-   UNLUCE-BAHCESARAY (VAN)                          

2024.05.07   -.-  1.2  -.-   GOLCUK-ZILE (TOKAT)                              

2024.05.07    -.-  1.4  -.-   DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)                    

2024.05.07     -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                         

2024.05.07   -.-  2.9  -.-   BULGARISTAN                                      

2024.05.07    -.-  1.5  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

2024.05.07    -.-  2.4  -.-   KARAKESE-DORTYOL (HATAY)                         

2024.05.07   -.-  1.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                    


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