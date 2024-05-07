Deprem mi oldu? 7 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:26

Güncelleme: 07.05.2024 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

6 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.05.07 -.- 1.9 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

2024.05.07 -.- 2.2 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.05.07 -.- 2.1 -.- UNLUCE-BAHCESARAY (VAN)

2024.05.07 -.- 1.2 -.- GOLCUK-ZILE (TOKAT)

2024.05.07 -.- 1.4 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE)

2024.05.07 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)

2024.05.07 -.- 2.9 -.- BULGARISTAN

2024.05.07 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.05.07 -.- 2.4 -.- KARAKESE-DORTYOL (HATAY)

2024.05.07 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)