Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve yerin 36.05 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 07:46
Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07.27 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 36.05 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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