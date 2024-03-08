Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 07:46

Güncelleme: 08.03.2024 - 08:34

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07.27 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 36.05 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.