Son dakika... AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve yerin 36.05 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07.27 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 36.05 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz - [41.39 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2024-03-08
Saat:07:27:12 TSİ
Enlem:36.3425 N
Boylam:28.40056 E
Derinlik:36.05 km
Detay:https://t.co/GIIZmlb7Mr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı
- 'Ya kendine başka iş bulacak ya da...'
- Dünyanın en değerli bankaları belli oldu
- Erdoğan'ın mitinginde 'Şeriat istiyoruz' sloganı
- Özel'den Burcu Köksal'ın o sözlerine yanıt!
- CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması
- Naci Görür'den 3 il için 'deprem' uyarısı
- AKP’li belediyeye yolsuzluk operasyonu!
- 'Yönetmeyeceğim'
- Demokrat Parti'de üst düzey istifa