Deprem mi oldu? 9 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 9 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:32

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Eylül'de meydana gelen depremler...

9 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.09.09 08:24:39  38.4272   38.0373        9.2      -.-  1.9  -.-   ESENLI-AKCADAG (MALATYA)                          

2024.09.09 08:20:15  38.1233   38.1845        3.2      -.-  2.9  -.-   CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

2024.09.09 07:18:41  37.6090   35.8450        5.0      -.-  1.9  -.-   DUZAGAC-KOZAN (ADANA)                             

2024.09.09 07:09:58  38.4872   37.3125        3.7      -.-  2.1  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2024.09.09 06:36:12  37.8618   26.9550        2.9      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.09.09 06:29:28  38.0988   38.4503       10.8      -.-  1.7  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       

2024.09.09 06:27:03  37.1918   36.8430        8.0      -.-  3.1  3.0   CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP)                        

2024.09.09 05:20:08  40.1833   31.7118        4.6      -.-  2.7  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                          

2024.09.09 05:11:05  38.2288   37.3532        3.6      -.-  1.3  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.09.09 03:59:58  38.7977   37.5718        9.2      -.-  1.0  -.-   ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA)                       

2024.09.09 03:15:11  38.3567   37.3832        7.8      -.-  1.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.09.09 02:19:39  38.1690   36.7500        5.0      -.-  1.6  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

2024.09.09 01:57:15  38.2458   37.7663        6.4      -.-  1.1  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         

2024.09.09 01:26:35  38.5528   39.5138        8.7      -.-  1.7  -.-   KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)                           

2024.09.09 01:19:12  38.2122   37.3672        7.8      -.-  1.6  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.09.09 01:17:00  36.5592   36.4695       10.2      -.-  2.3  -.-   GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY)                          

2024.09.09 00:59:42  37.1552   28.8665        2.6      -.-  2.4  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 

2024.09.09 00:11:15  37.9730   27.1050       11.5      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.09.09 00:09:53  38.4938   37.5228        6.4      -.-  1.4  -.-   KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)                       

2024.09.09 00:03:10  37.6155   37.2847        5.4      -.-  1.7  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               


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