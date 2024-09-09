Deprem mi oldu? 9 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 09.09.2024 - 09:32

Güncelleme: 09.09.2024 - 09:32

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Eylül'de meydana gelen depremler...

9 EYLÜL 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024.09.09 08:24:39 38.4272 38.0373 9.2 -.- 1.9 -.- ESENLI-AKCADAG (MALATYA)

2024.09.09 08:20:15 38.1233 38.1845 3.2 -.- 2.9 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.09.09 07:18:41 37.6090 35.8450 5.0 -.- 1.9 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)

2024.09.09 07:09:58 38.4872 37.3125 3.7 -.- 2.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.09.09 06:36:12 37.8618 26.9550 2.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.09.09 06:29:28 38.0988 38.4503 10.8 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.09.09 06:27:03 37.1918 36.8430 8.0 -.- 3.1 3.0 CAKMAK-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.09.09 05:20:08 40.1833 31.7118 4.6 -.- 2.7 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.09.09 05:11:05 38.2288 37.3532 3.6 -.- 1.3 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.09 03:59:58 38.7977 37.5718 9.2 -.- 1.0 -.- ILISULUK-KULUNCAK (MALATYA)

2024.09.09 03:15:11 38.3567 37.3832 7.8 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.09 02:19:39 38.1690 36.7500 5.0 -.- 1.6 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.09 01:57:15 38.2458 37.7663 6.4 -.- 1.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)

2024.09.09 01:26:35 38.5528 39.5138 8.7 -.- 1.7 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG)

2024.09.09 01:19:12 38.2122 37.3672 7.8 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.09 01:17:00 36.5592 36.4695 10.2 -.- 2.3 -.- GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY)

2024.09.09 00:59:42 37.1552 28.8665 2.6 -.- 2.4 -.- BEYAGAC (DENIZLI)

2024.09.09 00:11:15 37.9730 27.1050 11.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.09.09 00:09:53 38.4938 37.5228 6.4 -.- 1.4 -.- KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA)

2024.09.09 00:03:10 37.6155 37.2847 5.4 -.- 1.7 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)