Deprem mi oldu? 9 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Haziran Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 9 Haziran Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Haziran'da meydana gelen depremler...
9 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER
08:56:44 -.- 2.4 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
08:38:14 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
08:37:28 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
08:27:36 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
08:16:03 -.- 2.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)
07:44:24 -.- 0.9 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)
07:36:50 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)
07:03:30 -.- 1.9 -.- TECER-ASKALE (ERZURUM)
06:50:09 -.- 1.9 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
06:31:57 -.- 4.3 4.2 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:10:05 -.- 2.1 -.- BASCIMAGIL-(BAYBURT)
05:59:47 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:37:31 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
05:36:40 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)
05:28:38 -.- 1.9 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)
05:26:13 -.- 1.5 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)
05:21:30 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
05:08:24 -.- AKDENIZ
03:24:18 -.- 1.1 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)
02:19:03 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
02:06:41 -.- 1.1 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)
01:51:36 -.- 2.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
01:20:51 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
01:02:28 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
00:58:46 -.- 2.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
00:11:51 -.- 1.8 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)
00:07:37 -.- 1.5 -.- SARICA-GURUN (SIVAS)
00:04:21 -.- 1.4 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
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