Deprem mi oldu? 9 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 09.06.2024 - 09:26

Güncelleme: 09.06.2024 - 09:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Haziran'da meydana gelen depremler...

9 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:56:44 -.- 2.4 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

08:38:14 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

08:37:28 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

08:27:36 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

08:16:03 -.- 2.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

07:44:24 -.- 0.9 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)

07:36:50 -.- 2.2 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)

07:03:30 -.- 1.9 -.- TECER-ASKALE (ERZURUM)

06:50:09 -.- 1.9 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:31:57 -.- 4.3 4.2 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:10:05 -.- 2.1 -.- BASCIMAGIL-(BAYBURT)

05:59:47 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

05:37:31 -.- 1.7 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

05:36:40 -.- 2.1 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

05:28:38 -.- 1.9 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)

05:26:13 -.- 1.5 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)

05:21:30 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

05:08:24 -.- AKDENIZ

03:24:18 -.- 1.1 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

02:19:03 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

02:06:41 -.- 1.1 -.- KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)

01:51:36 -.- 2.9 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

01:20:51 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

01:02:28 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

00:58:46 -.- 2.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

00:11:51 -.- 1.8 -.- KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)

00:07:37 -.- 1.5 -.- SARICA-GURUN (SIVAS)

00:04:21 -.- 1.4 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS)