Deprem mi oldu? 9 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Haziran Pazar 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 9 Haziran Pazar 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 09:26
Deprem mi oldu? 9 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Haziran'da meydana gelen depremler...

9 HAZİRAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:56:44  -.-  2.4  -.-   KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)            

08:38:14  -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)              

08:37:28    -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)              

08:27:36   -.-  2.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)              

08:16:03   -.-  2.6  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                       

07:44:24  -.-  0.9  -.-   KARATEKE-HONAZ (DENIZLI)                     

07:36:50  -.-  2.2  -.-   KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)                    

07:03:30   -.-  1.9  -.-   TECER-ASKALE (ERZURUM)                       

06:50:09    -.-  1.9  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

06:31:57  -.-  4.3  4.2   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

06:10:05    -.-  2.1  -.-   BASCIMAGIL-(BAYBURT)                         

05:59:47   -.-  2.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)               

05:37:31   -.-  1.7  -.-   YESILOVA-ULA (MUGLA)                         

05:36:40  -.-  2.1  -.-   ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)              

05:28:38   -.-  1.9  -.-   TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)                    

05:26:13  -.-  1.5  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                 

05:21:30    -.-  1.6  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)              

05:08:24    -.-   AKDENIZ                                      

03:24:18    -.-  1.1  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                    

02:19:03    -.-  1.3  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                   

02:06:41   -.-  1.1  -.-   KAPAKLI-ARMUTLU (YALOVA)                     

01:51:36   -.-  2.9  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)              

01:20:51   -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                      

01:02:28   -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                      

00:58:46 -.-  2.8  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                   

00:11:51   -.-  1.8  -.-   KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL)                     

00:07:37    -.-  1.5  -.-   SARICA-GURUN (SIVAS)                         

00:04:21   -.-  1.4  -.-   EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                      

                      


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