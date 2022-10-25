Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AA
25 Ekim 2022 Salı, 19:50
Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Luzon Adası'nın Dolores bölgesine 11 kilometre uzaklıkta 6,4 büyüklüğünde kaydedildiğini açıkladı.

Luzon Adası'nın büyük bir kısmında hissedilen depremin, 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını belirtti.

 


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