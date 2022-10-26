Son Dakika: Balıkesir'de deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD'ın verilerine göre saat 13:27'de merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin derinliğini 7.01 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 26, 2022
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Bigadiç (Balıkesir)
Tarih:2022-10-26
Saat:13:27:42 TSİ
Enlem:39.537 N
Boylam:28.203 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/qKsvBDSdLK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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