Son Dakika: Balıkesir'de deprem

Son dakika gelişmesi... AFAD'ın verilerine göre saat 13:27'de merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:42
Son Dakika: Balıkesir'de deprem
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 13.27'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin derinliğini 7.01 kilometre olarak açıkladı.

 

 


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