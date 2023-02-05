Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Şubat 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Şubat 2023 Türkiye'deki depremler
Kandilli Rasathanesi, 5 Şubat 2023 Pazar günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...
5 ŞUBAT 2023'TE NEREDE DEPREM OLDU?
5 Şubat'ta hissedilen son deprem Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti.
KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER
09:18:09 -.- 3.1 -.- GAZIEMIR (IZMIR)
09:06:53 -.- 3.6 -.- AKDENIZ
07:46:32 -.- 2.8 -.- AKDENIZ
07:26:05 -.- 1.7 -.- AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE)
07:16:52 -.- 2.0 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE)
06:50:55 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
06:18:36 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)
06:15:38 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
05:37:24 -.- 2.3 -.- YEDIVEREN-TATVAN (BITLIS)
04:19:12 -.- 2.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA)
03:15:09 -.- 3.2 -.- KAGITHANE (ISTANBUL)
02:31:17 -.- 1.5 -.- DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE)
02:20:19 -.- 2.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)
01:46:00 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
01:43:01 -.- 1.3 -.- UNCULAR-TATVAN (BITLIS)
00:34:11 -.- 1.1 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS)
00:20:59 -.- 0.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
00:05:24 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)
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