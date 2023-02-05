Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 5 Şubat 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde gerçekleştiğini merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Şubat 2023 Türkiye'deki depremler

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 10:03
Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 5 Şubat 2023 Türkiye'deki son depremler
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Kandilli Rasathanesi, 5 Şubat 2023 Pazar günü gerçekleşen son depremlerin listesini yayımladı. İşte son depremler...

5 ŞUBAT 2023'TE NEREDE DEPREM OLDU?

5 Şubat'ta hissedilen son deprem Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

09:18:09  -.-  3.1  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  

09:06:53  -.-  3.6  -.-   AKDENIZ                                           

07:46:32  -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           

07:26:05  -.-  1.7  -.-   AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE)                         

07:16:52  -.-  2.0  -.-   ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE)                       

06:50:55  -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           

06:18:36  -.-  1.8  -.-   GOZEBASI-(ELAZIG)                                 

06:15:38  -.-  1.3  -.-   GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)                          

05:37:24  -.-  2.3  -.-   YEDIVEREN-TATVAN (BITLIS)                         

04:19:12  -.-  2.6  -.-   TASBASI-DALAMAN (MUGLA)                           

03:15:09  -.-  3.2  -.-   KAGITHANE (ISTANBUL)                              

02:31:17  -.-  1.5  -.-   DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE)                      

02:20:19  -.-  2.5  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    

01:46:00  -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

01:43:01  -.-  1.3  -.-   UNCULAR-TATVAN (BITLIS)                           

00:34:11  -.-  1.1  -.-   BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS)                         

00:20:59  -.-  0.9  -.-   CAMONU-AKHISAR (MANISA)                           

00:05:24  -.-  1.9  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)  


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