Deprem nerede oldu? Kahramanmaraş depremi hangi şehirlerde hissedildi? Can kaybı ve yaralı sayısı...

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:59

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 14:08

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerde de hissedildi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Yurdun, Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17'de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük büyük bölümünden hissedildi. Deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde oldu.

ARTÇI DEPREMLER KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

DEPREM NEREDE HİSSEDİLDİ?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Irak'ta da hissedildi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi.

Deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da bazı binalar yıkıldı.

DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin son durumu açıkladı.

Erdoğan, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde 10 ilde toplam 912 kişinini hayatını kaybettiğini, 5 bin 385 yurttaşın da yaralandığını duyurdu.

Depremde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde ilk belirlemelere göre en az 100 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

İKİNCİ DEPREM

Bölgede bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin son paylaştığı bilgiye göre Kaharamanmaraş'ta 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise Elbistan Kahramanmaraş'ta saat 13.24'te büyüklük 7.6 olan bir deprem daha meydana geldi.