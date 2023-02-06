Doğu Anadolu Fay Hattı nereden geçiyor? Doğu Anadolu Fay Hattı hangi şehirlerden geçiyor?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:39

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:11

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Sistemi üzerinde Bingöl, Elazığ, Malatya, Kahraman Maraş ve Antakya gibi şehirler bulunur.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI'NDA BUGÜNE KADAR HANGİ DEPREMLER MEYDANA GELDİ?

Doğu Anadolu Fay Sistemi tarihsel dönemde en son 1822 Antakya depremi ile başlayan 1866, 1872, 1874, 1875, 1893 depremleri ile devam eden ve son olarak 1905 Malatyadepremi ile tamamlanan bir deprem serisi oluşturmuştur. 1971 Bingöl depremi 1971 Bingöl depremi dışında Doğu Anadolu Fay Sistemi daha sakin bir döneme girdi. Doğu Anadolu fay hattı 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından suskunluk döneminden aktif döneme geçti.