Kahramanmaraş merkezli büyük deprem... Kandilli'den ilk açıklama: 17 Ağustos'tan sonra en büyüğü

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:18

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:47

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden çarpıcı bir açıklaam geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, CNN Türk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep 'Marmara'da deprem ne zaman olacak' diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor."

Toplantılarda hep Marmara bölgesine dikkat çekildiğini söyleyen Özener, "Biz defalarca uyardık, sadece Marmara'ya bakmayın Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde kırılmamış noktalar olduğunu söyledik. Bu da Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış bir segmentti. Şu ana kadar 48 artçı deprem meydana geldi. Bunların bir tanesi 6.6 büyüklüğünde, 7 tanesi de 5'in üzerinde oldu. Artçı depremlerin uzun süre boyunca devam etmesi beklenebilir. 6 üzerinde artçı depremleri yaşayabiliriz. Özellikle uyarılara dikkat edilmesini istiyoruz. Hasarlı olan binalara girilmemesini istiyoruz. Hasar almış binaların artçı şoklarda yıkılması söz konusu olabilir" diye konuştu.

ARTÇILAR 1 YIL SÜRER

Doç. Dr. Doğan Kalafat da, büyük depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların en büyüğünün 6.6 olduğuna, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem olduğuna dikkat çekerek "Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini diliyoruz" uyarısında bulundu.