Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 11:08

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 11:08

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından yurttaşlar dünya üzerindeki en riskli deprem bölgelerini merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, dünya üzerinde deprem riski en yüksek olan ülkeler hangileri? En riskli deprem ülkeleri hangileri? İşte detaylar...

DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK OLAN ÜLKELER

Deprem riski birinci derece olan ülkeler şu şekildedir;

Aleut adaları

Kalifornia

Meksika

Şili

Peru

İspanya

İtalya

Yugoslavya

Yunanistan

Türkiye

İran

Kafkasya-Himalaya

Pamir Baykal zonları

Endonezya adaları

Filipinler

Japonya

Kamçatka

Kuzey Afrika

İzlanda

Azotlar

Yeni Zelanda

Hawaii