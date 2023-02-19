Deprem riski en yüksek olan ülkeler hangileri? En riskli deprem ülkeleri hangileri?
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve etkilerinin Malatya, Adıyaman, Hatay, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın da yaşadığı 7.7’lik depremin ardından insanlar deprem riskinin en yüksek olduğu ülkeleri araştırmaya başladı. Peki, deprem riski en yüksek olan ülkeler hangileri? En riskli deprem ülkeleri hangileri?
Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından yurttaşlar dünya üzerindeki en riskli deprem bölgelerini merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, dünya üzerinde deprem riski en yüksek olan ülkeler hangileri? En riskli deprem ülkeleri hangileri? İşte detaylar...
DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK OLAN ÜLKELER
Deprem riski birinci derece olan ülkeler şu şekildedir;
Aleut adaları
Kalifornia
Meksika
Şili
Peru
İspanya
İtalya
Yugoslavya
Yunanistan
Türkiye
İran
Kafkasya-Himalaya
Pamir Baykal zonları
Endonezya adaları
Filipinler
Japonya
Kamçatka
Kuzey Afrika
İzlanda
Azotlar
Yeni Zelanda
Hawaii
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