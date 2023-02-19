İstanbul’da depreme karşı riskli bulunan okullar görüntülendi

İstanbul’un birçok ilçesinde depreme karşı riskli bulunduğu için eğitim ve öğretime ara verilen 93 okuldan birkaçı tahliye edilip görüntülenmeye devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 10:29
İstanbul’da depreme karşı riskli bulunan okullar görüntülendi
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İstanbul’da 20 Şubat Pazartesi günü itibarıyla, riskli bulunan 93 okulda eğitim ve öğretim yapılmayacağı, bu okulların ihtiyaca göre taşımalı eğitim çerçevesine alınacağı, eğitim gören öğrencilerin depreme güvenli okullara nakledileceği duyurulmuştu.

Bu çerçevede İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan, eğitim ve öğretimin yapılmayacağı okullardan; Bahçelievler’deki 1. Akşam Sanat Okulu ve Beşiktaş’ta bulunan Lütfü Banat İlkokulu, Yıldız Ertem Anaokulu ve Lütfi Banat Ortaokulu tahliye edildi. 


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