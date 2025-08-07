Deprem sonrası deşifre olan kadın sığınma evi için yeni plan

Buca Belediyesi dün gerçekleştirdiği belediye meclis toplantısında kadın sığınma evi olarak inşa edilen 5 katlı binanın imar planında değişiklik yaptı. Bina, SGK’ye devredilmesi şartıyla “belediye hizmet alanı”ndan “özel sosyal tesis alanı”na dönüştürüldü.

Kararın ardından belediyeden açıklama geldi. İnönü Mahallesi’ndeki kadın sığınma evinin, 6 şubat depremlerinin ardından evsiz kalan depremzedelere yuva olduğunu aktaran Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “İnönü Mahallemizde kadın sığınma evi olarak hizmete açmayı planladığımız beş katlı bir yapı bulunuyordu. Ancak yaşanan büyük afetin ardından burada il dışından gelen depremzede ailelerimizi ağırlamak durumunda kaldık. Konumun açığa çıkmış olması güvenlik zafiyeti oluşturacağından ilçemizde bulunan başka bir noktada kadın sığınma evini açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

YURT OLACAKTI

Öte yandan binayı bu sene içerisinde erkek öğrenci yurdu olarak hizmete açmak için çalışmalarını sonlandırdıklarını ancak çıkarılan yasa ile yurt açma yetkilerinin ellerinden alındığını hatırlatan Duman, “Üniversite kenti Buca’mızda her yıl binlerce öğrenciyi ağırlıyoruz. Barınma sorunu öğrencilerimizin en büyük sorunu. Bu nedenle tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir yurt binası hazırlamıştık. Ancak çıkarılan yasa bu konuda elimizi kolumuz bağladı. Çalışmalarımızı durdurmak zorunda kaldık” dedi.