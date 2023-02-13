Deprem sonrası Kahramanmaraş Cezaevi'nden firar etti: Amasya’da yakalandı

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından kentte bulunan cezaevinden firar eden bir hükümlü, Amasya’da polise yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:44
Deprem sonrası Kahramanmaraş Cezaevi'nden firar etti: Amasya’da yakalandı
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'Uyuşturucu' suçu nedeniyle 6 yıl 5 ay ceza alan Furkan T.'nin cezaevinden kaçıp Amasya’da yaşayan yakınlarının yanına gelebileceğini değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir evde arama yaptı.

Evde kıskıvrak yakalanan şahıs, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.


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