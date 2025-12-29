Deprem sonrası Malatya'da rezerv alanda 'konut' yetersizliği: '3 gün oturmamış adama mahalleden yer verdiler'

6 Şubat depremlerinin ardından yapımı tamamlanan rezerv alanlarda, hak sahipliği sayısının inşa edilen konutlardan fazla olması nedeniyle kura öncesi konut açığı ortaya çıktı.

Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ, İsmetiye ve Niyazi mahallelerinde yaşayanlar, "rezerv alanda çekilecek kura öncesinde 290 dairenin eksik olduğu" bilgisini aldıklarını belirterek, inşaat sahası önünde eylem yaptı.

“KİMSE MAHALLEDEN GİTMEK İSTEMİYOR”

Kavaklıbağ Mahalle Muhtarı Ekrem Tur, yaptığı açıklamada, kura çekilecek konut listelerinin valilikçe paylaşıldığını, 465 konut, 130 tane de ofis olduğunu anlattı.

Konuta girmeyen hak sahipleriyle ilgili durumu Vali ve milletvekilleriyle görüştüğünü bildiren Tur, "Sayın Valimiz alternatif aradığını, Bakanımız Murat Kurum ve Cumhurbaşkanımızla da görüşeceğini söyledi. Valimize de milletvekillerimize de söyledik; kimse başka yere gitmek istemiyor. Herkes bu mahallede. Babası, dedesi burada; çocuklarını burada yetiştirmiş. O nedenle kimse başka yere gitmek istemiyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Emine Nacar ise şöyle konuştu:

“Aynı binadaki, yan binadaki çoklu tapu sahiplerine 10-14 daire çıkıyor. Ama bu bölgede, birinci etaptaki bölgede 'Yarı yarıya gitme hakkı var' deniliyor. Bu neye göre, kime göre? Bak muhtarım, ben kaç defa burada şantiye alanına girmek istedim, 'Sayalım konutları' dedim. Şu anda bu açıklık neye göre, kime göre çıkıyor? Haksa, hakkı hepimiz arayacağız. Ben burada kendi adıma değil, ben burada komşum adına buradayım. Ben engelli insanların adına buradayım. Ben depremi en acı şekilde yaşamış, çocuklarımla son anda çıkmış, yıkık bir evden çıkmış bir halk olarak buradayım. Kimsenin hakkı kimseye yan edilmeyecek. Biz az hasarlı, orta hasarlı bir evden çıkmadık. Biz depremi en acı şekilde yaşamış Niyazi Mısri birinci etap halkıyız. Kimse susmasın. Kimler mağdur, kimler mağdur edilmeyecek ortaya çıkacak.”

“70 YAŞINDAN SONRA DAĞIN TEPESİNE GÖNDERİLDİM”

Naciye Gülergöz de evlerine sahip çıkacaklarını söyleyerek, "Bunu yetkililer duysun, haksızlık yapanlar duysun. Onların yağmalarına müsaade etmeyeceğiz. Sorunumuz evlerimizin yağmalanmasıdır. Hak sahiplerine verilmemesi, hak etmeyen kişilere el altından verilmesidir. 35 sene bu mahallede oturdum, 3 gün oturmamış adama mahalleden yer verdiler. Beni de 70 yaşından sonra dağların tepesine gönderdiler. Orada bakkal yok, dükkân yok, arabam yok. Yaşam şansımı elimden aldılar" diye konuştu.

“ÜÇ YIL BEKLEDİM, ŞİMDİ DE GELİNCİKTEPE’YE GİDEMEM”

Münever Ceylan ise depremde mahalledeki evinin yıkıldığını anlatarak, “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gittim, 'Benim kalacak yerim yok, acele bana TOKİ verin' dedim. Bana, 'Burası rezerv alanı yapılacak. Sana TOKİ yok. Rezerv alanına gideceksin, evinin yerine ev yapılacak' dediler. Şimdi niye bizi Gelinciktepe’ye veriyorlar? Hiç kabul etmem. 3 senedir evim yok, eşyam yok, hiçbir şeyim yok. 3 senedir ben bekledim. Şimdi de Gelinciktepe’ye gidemem ben. Benim evimin yerine ev istiyorum” dedi.

“BU RANT KİME ÇEKİLİYOR?”

Ali Ceylan da tepkisini, “Bizi Gelinciktepe’ye niye gönderiyorlar? Kime rant çekiyorlar bunları? Şehre mi, İnönü Caddesi’ndekilere mi? Benim yerimi oraya kaydırıp beni niye atıyorlar? Bunu kime ikram yapıyorlar? Biz burada sesimizi duyuracağız. Ne gerekirse onu yapacağız. Muhtarlarımız da burada. Muhtar bildirmedi mi, 'Benim bu mahallede şu kadar üyem var, bu kadar ev yapılsın' diye?" sözleriyle dile getirdi.

Recayi Ekici ise konut eksikliğinin nedeninin açıklanmasını isteyerek şunları söyledi:

“3 yıldır bekliyoruz. Şimdi gelmiş kura çekimine. Hadi diyelim 290 tane eksik. Niye eksik kardeşim? 3 yıldır niye söylemediniz bunu? 3 yıldır oyalıyorlar. Bunda bütün siyasilerin de belediyecilerin de hepsinin eli var. Bu üç katlı binaları şimdi altı katlı yaptılar, yine eksik. Niye eksik? Bir açıklama yapın, biz de bilelim."

“BU BÜYÜK BİR HAKSIZLIK”

Vatandaşlardan Ahmet Tokaç ise şunları kaydetti:

“Mevcut, geçmişte siyasiler kendi yerlerini rezerv alandan çıkarttılar. Bu vatandaşa bu haksızlığı reva gördüler. Onlar bunun olacağını biliyorlardı. Kendi mülklerinin peşine düştüler. Vatandaşın sıkıntılarını göz önünde bulundurmadan kendi mülklerini kurtardılar. Vatandaşı bugün bu sıkıntıyla karşı karşıya bıraktılar. Yazık. Yahu bu insanların cenazesine başsağlığı vermeye nasıl gelecekler? Rezerv alanda şu anda üretilen konutun eksik olduğu iddia ediliyor. Buradaki vatandaşlara Yıldıztepe, Göztepe gibi yerlerden konut verileceği söyleniyor. Buradaki insanlar annesi, babasıyla aynı bölgede oturuyor. İş yeri var. Bu insanlar iş yerlerini bırakıp nasıl oralara gidecekler? Ailelerini bırakıp nasıl gidecekler? Annesini, babasını bırakıp burada nasıl gidecek? Aileler dağılacak. Bunları niye planlayamadınız? 3 yılın sonunda insanlara 'Burada konut eksik. Size şuradan vereceğiz, buradan vereceğiz' diyorsunuz. Bu büyük bir haksızlık.”