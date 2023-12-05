Deprem sonrası tahliye edilen binada incelemeler tamamlandı

Marmara Denizi'nde dün meydana gelen depremin ardından hasar aldığı iddiasıyla tahliye edilen Avcılar'daki binada incelemeler tamamlandı.

AA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 15:21
Deprem sonrası tahliye edilen binada incelemeler tamamlandı
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İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın sakinleri, dün merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapıdan ses duydukları gerekçesiyle belediye ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen Avcılar Belediyesi'ne bağlı ekipler, tedbir amacıyla binanın tahliye edilmesine karar verdi.

Boşaltılan binada bulunan 34 kişiden 24'ü otellere yerleştirilirken, diğer 10 kişi ise geceyi akrabalarının evinde geçirdi.

Sabah saatlerinde tekrar binada inceleme yapan ekipler, taşıyıcı kolonlarda ve kirişlerde herhangi bir hasara rastlamazken, demirlerde aşınma tespit etti.

Ekipler, durumun binada oturulmayacak düzeyde olmadığını değerlendirdi. Apartman sakinleri de bunun üzerine yeniden evlerine yerleşti.


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