Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesine binlerce kutu ilaç gönderdi: Uyuz salgınında ‘zorunlu itiraf’

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, uyuz vakalarındaki artışı dile getirerek sorular yöneltti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorulara verdiği yazılı yanıtta bazı bölgelerde vaka sayılarının diğer bölgelere göre değişiklik gösterebildiğini kaydetti.

Koca, uyuz vakalarında endişeye neden olabilecek bir artış yaşamadığını belirtti.

Ayrıca Koca, erken uyarı sistemi sayesinde olağandışı gelişmelere erken müdahele etme olanakları bulunduğuna işaret ederken “Deprem bölgesi illerine bakanlığımızca uyuz ilaçları tedarik edilmiştir. Deprem bölgesine 390 bin adet ivermektin tablet, 106 bin kutu permetrin şampuan ve 53 bin kutu permetrin solüsyon gönderilmiştir” dedi.



AFİŞLER HAZIRLANDI

Koca, yurttaşların bu hastalıklar hakkında bilgi edinmeleri ve korunma yöntemleri konusunda afişler hazırlanarak bölgeye gönderildiğini, hazırlanan afiş ve broşürler ile deprem sonrası bölgede çalışan sağlık çalışanları için Uyuz Tanı ve Tedavi Rehberi yayımlandığını da bildirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun ise yanıtın deprem bölgesindeki uyuz sorununu ortaya koyduğunu söyledi.

Bölgede halen hijyen koşullarının sağlanamadığını, yağmurda ve karda çadırda kalan yurttaşların yaşam savaşı verdiğini, konteyner sözlerinin tutulmadığını belirten Aygun, “Zaten deprem bölgesine giden uyuz ilaçları ve sağlık personeline gönderilen Uyuz Tanı ve Tedavi Rehberi de saklanmak istenen gerçeğin itirafıdır” ifadelerini kullandı.

