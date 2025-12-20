'Deprem toplanma alanının girişi kapatıldı' iddiası

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Fulya Mahallesi'nde 418 ada 19 ve 20. parsellerde yer alan ve metro ile Halaskargazi Caddesi girişine yakın konumda bulunan alanın sac örgülerle kapatılması mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. İddiaya göre, deprem toplanma alanı olarak bilinen bölgenin ana geçiş noktalarından biri kapatılarak alanın kullanımı fiilen engellendi.

Cumhuriyet'e konuşan Fulya Mahallesi Muhtarı Ümit Cansız, söz konusu alanın imar planlarında İMAR AŞ'ye ait olarak göründüğünü belirterek bölgede son dönemde bir kız yurdu inşa edildiğini hatırlattı. Cansız, bu noktada özellikle yurttşların yoğun olarak kullandığı giriş bölümünün kapatılmaması gerektiğini burguladıkları ifade ederek "Biz buranın modern bir alan olarak düzenlenmesini, özellikle de deprem toplanma alanının girişinin açık bırakılmasını talep ettik. Burada bir yapı yapılmaması gerektiğini hem sözlü hem de yazılı olarak ilettik" dedi.

"TALEP KABUL EDİLMEDİ"

Cansız, ilgili kurumlara itiraz dilekçesi verdiklerini ancak taleplerinin kabul görmediğini söyledi. Yetkililerin alanda yapılaşma ihtiyacı olduğunu belirterek çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Cengiz, mahalle sakinlerinin bu durumda rahatsız olduğunu dile getirdi.