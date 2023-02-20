Deprem yönetmeliği de değişmeli

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 10:31

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 10:31

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 30 bini aşkın yurttaş yaşamını yitirirken, yürürlükteki deprem yönetmeliği ve 1999 yılının yapılaşmada milat olarak kabul edilmesi de tartışma konusu oldu. Afet bölgesinde 10 ilde dikkat çeken en önemli manzaralardan bir tanesi yeni yapılmasına karşın yıkılan çok katlı binalar ve lüks konutlar olurken, konunun uzmanlarından önemli bir uyarı geldi.

Deprem yönetmeliğinin değişmesi gerektiğini ifade eden İzmir İnşaat Malzemeleri İmalatçıları ve Satıcıları Odası Başkanı Cumhur Taşdelen, "Yeni yapılmış ve deprem yönetmeliğine uygun binaların da yıkıldığını gördük. Binaların balkon bölümlerinden kırılmaya başlaması ve yıkılmasının esas sebebi statik hesaplamalarda yapılan hatadır. Deprem yönetmeliğinde hatalar var, bunun acilen değişmesi lazım" diyerek durumu özetledi.

“YÜRÜRLÜKTEKİ SİSTEMİN KESİNLİKLE DEĞİŞMESİ LAZIM”

Taşdelen, yapılaşma konusunda sık sık uyarılarda bulunduklarını ancak çağrılarına kulak asılmadığını belirterek şunları söyledi: "Kimse bizi dinlemiyor ve vebali ödeyen yine yurttaşlarımız oluyor. Kader deniyor ve insanlar canlarını yitiriyor. Depremin vebali her seferinde halka çıkıyor. Yürürlükteki sistemin kesinlikle değişmesi lazım. İnşaatın, projenin sahibi yapıyı denetleyene para verip denetletiyor. Bu iş böyle olmaz. Bu sistemin değişmesi lazım. Bu sisteme çeki düzen verilmesi lazım. Yaşadığımız bu depremlerden, bu yıkımlardan sonra artık 5 katlı yapı görme şansımız yok. Çok katlı yapılar ve gökdelenler devri bitiyor. Yıkılan binaların büyük bölümü hep 5 kat ve üzeri yapılar. Ve çöken bu yapılara baktığımızda ortak bir sıkıntı var. Yapıların yıkılmaya başladığı yer ve en zayıf noktalar hep balkonların olduğu kesin. Binaların balkon bölümlerinden kırılmaya başlaması ve yıkılmasının esas sebebi statik hesaplamalarda yapılan hatadır. Bu yapılar aslında mevcut deprem yönetmeliğine uygun yapılıyor. Bugün İzmir'de benzer bir depremi yaşasaydık aynı şeyi görecektik. 1999 yılı sonrasında yapılan yapılarda da sıkıntı var. Konu deprem yönetmeliğinin yetersiz kalması. Bu yönetmelikleri de çıkartan devlet. Deprem yönetmeliğinde hatalar var, bunun acilen değişmesi lazım. Deprem yönetmeliği ve kontrol sistemi değişmediği müddetçe böyle afetlerde can kayıplarını konuşmaya devam edeceğiz."

“YÖNETİCİLERİN YAPTIKLARI YANLIŞLARI BİZ HAYATIMIZLA ÖDÜYORUZ”

Taşdelen fay hattı yasasının da acilen yeniden gündeme alınması çağrısı yaparak, "Fay hattının üzerine viyadük, havalimanı, otoyol yapılıyor. Hepsi yıkılıyor, çatlıyor, kullanılamıyor ve bölgeye yardım ulaştıramıyoruz. Ayrıca bu fay yasası çıkartılmalı. Bizim acilen bir fay hattı politikası oluşturmamız lazım. İstediğimiz kadar kaliteli inşaat malzemesi kullanalım. Ama o fay çatladığında oraya uçak inemiyor, yollar kullanılmaz hale geliyor, binalar yıkılıyor. Tarım arazilerine konut inşa ediyoruz. İmara açılan o alanları şimdi imara kapatıp yeniden tarımda kullanacağız diyorlar. Yöneticilerin yaptıkları yanlışları biz hayatımızla ödüyoruz. Fay hattı üzerine imar verip sonra kader diyemeyiz" dedi.